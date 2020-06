Barcelona lükkas Manchester Unitedi 100 miljoni eurose pakkumise tagasi

Jalgpalliagent Jorge Mendes pöördus mõned nädalal tagasi Bareclona poole ja tundis huvi, millist hinda klubi Fati eest küsib, kirjutab Hispaania väljaanne Diario Sport.

Kuigi Kataloona tippmeeskond vastas, et noormängija pole müügis ja tema väljaostuklausliks on 170 miljonit eurot, pöördus Mendes paar päeva tagasi uuesti Barcelona poole ettepanekuga osta Fati 100 miljoni euro eest. Just sellise summa eest oli valmis Hispaania noortekoondise andeka ääreründaja ostma Manchester United.

Pärast sellist ettepanekut kutsuti kokku Barcelona juhtkonna koosolek, kus otsustati klubi presidendi Josep Bartomeu tungival soovitusel Fati müügist keelduda.

Tänavu Barcelona esindusmeeskonnas debüteerinud Fati on löönud La Ligas 16 mänguga kokku neli väravat. Noormees on sündinud Lääne-Aafrikas Guinea-Bissau`s, kuid kuna ta kolis juba 6-aastaselt perega Sevilasse, esindab ta Hispaania noortekoondist.