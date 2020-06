Barcelona jalgpallur teatas sotsiaalmeedias, et vahetab klubi

16-aastane Jurado olevat ülemineku Unitedisse kokku leppinud tegelikult juba aasta alguses. Ametlikku infot klubivahetuse kohta pole aga kumbki meeskond andnud.

Jurado kirjutas sotsiaalmeedias: "Raske on lahkuda meeskonnast, mis on sulle nii palju andnud. FC Barcelona on olnud minu teine kodu ja teine perekond. Ma olen nende juures arenenud nii mängija kui inimesena. Täna on aga aeg öelda head aega."

Väidetavalt tuleb Unitedil maksta Barcelonale Jurado ülemineku eest vaid 220 000 naelsterlingit, mis on noormehe talenti arvestades üsna olematu summa.

Jurado mängib peamiselt paremkaitsja kohal ning oli Barcelona U16 meeskonnas väga oluline lüli.

