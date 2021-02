Bale'i pingile jätnud Mourinho andis waleslase kohta küsinud ajakirjanikule krüptilise vastuse

Vigastatud Harry Kane'ita mänginud Tottenham ajas teisel poolajal viigiväravat taga, kuid pingil olnud Bale võimalust ei saanud. Peatreener Jose Mourinho andis teisel poolajal mänguaega teistele ääreründajatele Lucas Mourale ja Erik Lamelale.

Madridi Realist hooaja eel laenulepingu alusel Tottenhami siirdunud Bale on kogu käimasoleva hooaja olnud hädas stabiilse mänguaja leidmisega. Premier League'is on tal tänavu kirjas vaid kuus kohtumist, neist kahes on ta pääsenud platsile algkoosseisus. Kõikide sarjade peale on tal kirjas 15 kohtumist ja neli väravat.

Mängujärgsel pressikonverentsil uuriti Mourinholt, miks ta Bale'i Chelsea vastu platsile ei saatnud. "Hea küsimus. Te ei vääri selle vastuse teadmist," teatas Mourinho krüptiliselt, vahendas Sky Sports.

Hiljem uuriti Mourinho käest taas, missugune on olukord seoses Bale'iga. "Ma annan endast parima. Gareth annab endast parima. Kõik annavad endast parima," kõlas Mourinho vastus.