Arsene Wenger sai ootamatu pakkumise

69-aastane Wenger pole treenerina töötanud alates eelmisest kevadest, kui ta lõpetas oma 22-aastase karjääri Arsenalis.

Ajalehe Daily Mail andmetel pöördus Fulhami meeskond Wengeri poole tänavu veebruaris, kui 19. kohal asunud klubi vallandas vaid kolm ja pool kuud ametis olnud Claudio Ranieri.

Wengeri keeldumise järel määrati klubi ajutiseks juhendajaks Inglismaa ekskoondislane Scott Parker, kelle käe all küll Fulhami mäng paranes, kuid kes ei suutnud meeskonda esiliigasse langemisest päästa.

Wenger rääkis veebruarikuus antud intervjuus, et naudib vabadust ning kahtleb, kas ta uuesti treeneritööle asub: "Minu tulevik on selgusetu - isegi mulle endale. Naudin igapäevaelu ja olen väga palju reisinud. Tunnen sellest rõõmu, et pinge on oluliselt väiksem ja mul on rohkem vabadust. Kuid tõsi on, et ma tunnen võistlustest puudust."