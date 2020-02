Arsene Wenger: Manchester City väärib karistust

"Reeglid on selleks, et neid järgida ja austada. Inimesed, kes jäävad reeglite rikkumisega vahele, saavad karistada. Spordis selgitatakse parim ja me tahame ometi, et võitja oleks reegleid järginud," sõnas Wenger, vahendab Sportsmole.

"Kui spordis kaob reeglitest kinnipidamine ära, siis see pole enam õige sport. Kui sa alustad võistlemist, siis sa annad sisuliselt allkirja, et aktsepteerid mängureegleid," selgitas prantslane oma seisukohta.

Kuna Manchester City kulutas aastatel 2014-16 rohkem kui UEFA finantsala ausa mängu reeglid lubavad, viskas Euroopa jalgpalliliit City kaheks hooajaks Meistrite liigast välja ja määras neile 30 miljoni euro suuruse rahatrahvi.