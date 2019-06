Arsenali peatreener sai uute mängijate ostmiseks ootamatult väikse summa

Kuna Emery juhendatav meeskond ei pääsenud ka uueks hooajaks Meistrite liigasse, lõpetades Premier League`i viiendana, ootab Arsenali enam kui 50 miljoni naela suurune kahjum.

Ajalehe Mirror teatel tähendab see, et Emery saab uute mängijate hankimiseks tippjalgpalli mõistes naeruväärsed 45 miljonit naela. Täiendust on aga hädasti vaja, sest Arsenal kaotas vabaagentidena Aaron Ramsey, Stephan Lichtsteineri ja Danny Welbecki ning karjääri lõpetas Petr Čech.

Väidetavalt plaanib peatreener eelarve suurendamiseks Mesut Özili müüki. Lisaks võib juhendaja rahaks teha Henrikh Mkhitaryani ja Skhodran Mustafi.