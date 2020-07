Arsenali nalja peale solvunud Mourinho: neil pole just palju, mida tähistada

Mourinho ja Co kaotasid möödunud nädalal võõrsil 1:3 Sheffield Unitedile. Kaotust otsustas aga nina alla hõõruda Arsenal, kui Tottenhami mängu järel postitas Arsenal Facebooki lehele video juunikuisest mängust Sheffieldiga, mille pealinnaklubi 2:1 võitis. "Pole lihtne võita Sheffield Unitedit Bramall Lane'il (Sheffieldi kodustaadion - toim)," seisis postituses.

"Ma arvan, et kui nad oleksid tabeli tipus või võitleksid koha eest esinelikus, ei naudiks nad niimoodi teiste probleeme. Sa naudid teiste muresid ainult siis, kui ka ise probleemidega pead tegelema," kommenteeris Mourinho Arsenali postitust. "See ütleb rohkem juba nende endi kohta. Neil pole palju asju, mida tähistada, seega kasutavad nad igat võimalust ära. Nad on tabelis meiega väga sarnasel positsioonil."

"Mulle ei meeldi klubi ühe postitusega siduda," jätkas Mourinho. "Võib-olla eksin, aga usun, et see inimene tegi selle (postituse) enda jaoks. Ma ei usu, et selle postituse taga oli Mikel Arteta või Granit Xhaka. See oli ilmselt mingi mees, kes on viimased kolm kuud kodus töötanud. Seal tal probleeme ei teki, aga küll me ootame teda."