Arsenali mängijad pandi karantiini, Premier League'i mäng Manchester Cityga jääb ära

Seetõttu jättis Inglise kõrgliiga ära täna õhtul toimuma pidanud Arsenali ja Manchester City kohtumise. Tegemist on esimese mänguga, mis koroonaviiruse tõttu Premier League'is ära jääb ning samuti esimese korraga, kui mõne suure spordimeeskonna liikmed karantiini pannakse.

Arsenali mängijad kohtusid Marinakisega peale play-off'i avaringi kohtumist Londonis, mille Olympiakos 2:1 võitis. Võõrsil värava reegli abil pääses seisuga 2:2 edasi järgmisse ringi Kreeka klubi.

"Saadud meditsiinilise nõu põhjal on nende mängijate koroonaviirusesse nakatumuise risk äärmisel madal. Sellegipoolest järgime me valitsuse juhiseid, mis ütlevad, et viirusega nakatunud inimesega lähikontaktis olijad peaksid end kodus 14 päevaks isoleerima. Selle tulemusena pole mängijad võimelised osalema tänasel mängul Manchester Cityga ning mäng peaks edasi lükatama. Samuti jäävad 14 päevaks koduseinte vahele neli Arsenali taustajõudu, kes mängu ajal härra Marinakise läheduses istusid," seisis Arsenali klubi avalduses.

Klubi jättis täpsustamata, mitu mängijat karantiini jäävad. Nende järgmine mäng tuleval laupäeval Brightoniga peaks toimuma plaanipäraselt, sest selleks ajaks on mängijate kontaktist Marinakisega juba 14 päeva möödas.