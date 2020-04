Arsenali mängijad keeldusid palgakärpest, klubi otsib kuldset keskteed

Jalgpalliportaali Goal.com andmetel pakkus juhtkond mängijatele välja 12,5-protsendilise palgakärpe, mis kehtiks ühe aasta. Klubi andis mängijatele mõista, et juhul, kui Premier League'i hooaeg tühistatakse või alles jäänud kohtumised tühjade tribüünide ees peetakse, ootab klubi ees majanduskriis. Pakuti ka kompromissi, et olukorras, kus Arsenal suudab kindlustada järgmiseks hooajaks koha Meistrite Liigas, taastatakse pallurite teenistused täies mahus.

Mängijad lükkasid aga klubipoolse ettepaneku tagasi. Selleks, et lahendus oleks läbi läinud, oleksid vähemalt 75% jalgpalluritest pidanud olema selle poolt.

Väidetavalt on mängijad nõus ideega vähendada palku, et aidata abipersonali tööl hoida, kuid nad ei usalda juhtkonna motiive antud otsuse taga. Nimelt kardavad mängijad, et klubi omanikud kasutavad kriisi enda kasuks ära, sest on juba mitu aastat soovinud mängijate teenistusi kärpida. Arsenalil kulub aastas palkade maksmisele 263 miljonit eurot.

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud mängupausi eel hoidis Londoni Arsenal Inglismaa kõrgliigas üheksandat kohta. Euroopa Liigast langes Arsenal välja 1/16 finaalis, kui kahe mängu kokkuvõttes jäädi alla Olympiacosele.