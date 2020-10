Arsenali koosseisust välja jäetud Özil: tänapäeval ei maksa lojaalsus midagi

"Seda sõnumit on Arsenali fännidele raske kirjutada. Olen tõesti sügavalt pettunud tõsiasjas, et mind ei registreeritud Premier League`i hooajaks," teatas sakslane sotsiaalmeedia vahendusel.

"Oma uue lepingu allkirjastamisel 2018. aastal vandusin klubile, mida ma väga armastan, lojaalsust ja truudust. See teeb mind kurvaks, et selline asi pole vastastikune. Nagu ma just sain teada, ei maksa tänapäeval lojaalsus midagi. Olen viimasel ajal püüdnud nädalast nädalasse positiivsena püsida, et võib-olla avaneb mul peatselt taas võimalus meeskonna juurde naasta. Sellepärast olen viimasel ajal ka vaikinud. Kuid asjalood on taasmuutunud ja mul ei lasta enam Arsenali eest mängida," kommenteeris Özil.

"Tahan lisada, et ma ei anna alla ning jätkan treeninguid nii hästi kui suudan ning kavatsen ka edaspidi ebaõigluse suhtes sõna võtta," lisas kaheksandat hooaega Arsenalis mängiv Özil.

Sakslase kontraht Arsenaliga saab läbi järgmisel suvel. Özil on ühtlasi Arsenali kõrgeima palgaga mängija, teenides 400 000 eurot nädalas.