Arsenali kaitsja naine peeti kinni seaduserikkumise eest, millega võib kaasneda pooleaastane vangistus

Kolasinaci naine oli elektrišokirelva seaduslikult ostnud Saksamaalt, kuid ei teadnud, et Suurbritannias on see keelatud. Ta soetas vastava seadeldise enesekaitseks, kuna eelmisel aastal olid ta abikaasa ja teine Arsenali staar Mesut Özil langenud noarünnaku ohvriks.

Bella Kolasinac peeti tolliametnike pootl kinni Londnoni Biggin Hill lennujaamas eelmisel pühapäeval, kui elektrišokirelv tema pagasist avastati. Kuigi Suurbritannia seaduste järgi saaks talle määrata kuu kuu pikkuse vanglakaristuse, nõustusid ametivõimud, et tegu oli arusaamatusega ning naine lasti vabaks.

"See oli üks suur arusaamatus. Elektrišokirelv oli veel pakis ning sel puudusid patareid. Bella näitas e-kirju, mille ta oli lennufirmale saatnud, olemaks kindel, et ta võib selle maale tuua. Kahjuks oli ta lennus ega saanud lugeda e-maili, milles öeldi, et see seadeldis on Suurbritannias illegaalne," ütles Kolasinaci pressiesindaja.

"Lennufirma teavitas tolliametnikke enne maandumist, et tal on šokirelv. Ta ei deklareerinud seda, sest ei arvanud, et oli midagi valesti teinud. Selliseid seadeldisi võib Saksamaal kotis kanda, kui omanikul on sellele luba."

Kolasinac astus eelmise aasta juulis vastu kahele kiivriga röövlile, kes pidasid Põhja-Londonis kinni Özili Mercedese džiibi. Bosnia ja Hertsegoviina koondislane sai kergeid lõikehaavu. Ründajad tunnistasid oma süüd ja ühele neist määrati kümneaastane vangistus.