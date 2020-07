Arsenali homne karikafinaal otsustab, kas Aubameyang jääb klubisse edasi

Arsenali peatreener Mikel Arteta ei varja, et karikafinaali tulemusel on nende klubi jaoks ülioluline tähtsus. Võidu korral pääsetakse uueks hooajaks eurosarja, mis aitaks eelarvet täita, ning arvatavasti jääks siis klubisse edasi ka nende kaptenist ründetäht Pierre-Emerick Aubameyang, kelle leping lõppeb järgmisel suvel.

"Mul ei ole sellist tunnet," sõnas Arteta küsimusele, kas kohtumine Chelsea`ga on Aubameyangi viimane mäng Arsenali särgis.

"Tiitlivõit aitab sul lootust tõsta. Kui sa kannad kaptenipaela ja saad karika pea kohale tõsta, siis see aitab," lisas Arteta. Hispaanlane sai ise Arsenalis kaptenina mängides FA karika üles tõsta nii aastal 2014 kui 2015.

Chelsea peatreener Frank Lampard, kelle meeskond on taganud pääsu Meistrite liigasse, kardab, et Arsenalil on homme suurem motivatsioon.

"Olen kuulnud, et Arsenalile on see mäng tähtsam kui meile ning see valmistab mulle muret. Me peame oma neljanda koha unustama, see saavutus on ajalugu." sõnas ta ja lisas: "Treenerina on finaali kaotamine raskem kui mängijana, sest sul on tohutu vastutus. Aga võitmine on seda magusam. Homne on Chelsea jaoks väga tähtis mäng."