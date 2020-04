Arsenali enimteeniv jalgpallur keeldus palgakärpest

Ajalehe The Mirrori teatel oli palgakärpest keeldujaid kolm ning neist kõige üllatuslikum nimi oli just Özil.

Özili agent Erkut Sogut astus Saksamaa ekskoondislase kaitseks välja ja ütles, et Arsenal pole asju korrektselt ajanud. "See pole piisav, kui klubi ütleb, et palka kärbitakse näiteks 20 või 30%. Klubi peab selgitama, miks just selline protsent. Milliseid teisi meetmeid on klubi kaalunud ja ellu viinud? Kas meeskond kavatseb uute mängijate ostmise eelarvet kärpida? Kui jah, siis kui palju? Kas ka klubijuhte ootab palgakärbe?" loetles Sogut rea küsimusi, millele pole Arsenal vastuseid andnud.

31-aastane Özil teenib Arsenalis 350 000 naela ehk 400 000 euro suurust nädalapalka.