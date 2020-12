Arsenal palkab Arteta vallandamise korral uueks peatreeneriks itaallase

Arteta lahkumise korral kavatseb Arsenal uueks peatreeneriks tuua itaallase Massimiliano Allegri, kes pole pärast Torino Juventusest lahkumist uut tööd leidnud.

53-aastane Allegri juhendas Juventust aastatel 2014–2019 ning võitis viis korda Itaalia meistritiitli ja neli korda Itaalia karika.

Arsenal on Premier League'is kümne vooru järel 13 punktiga alles 14. kohal. Viimasest kolmest mängust on saadud seejuures vaid üks viigipunkt kõrgliiga uustulnuka Leeds Unitedi vastu, kaotatud on koduväljakul nii Aston Villale kui Wolverhamptonile.