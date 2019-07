Arsenal ostis Brasiilia tulevikulootuse

Arsenal on kinnitanud, et Martinelliga sõlmiti pikaaegne leping, kuid tehingu rahalist väärtust pole avalikustatud.

Martinelli mängis siiani kodumaal Ituano meeskonnas, kus lõi 34 mänguga kokku 10 väravat. Sao Paulo klubis tegi noor brasiillane debüüdi juba 16 aasta ja üheksa kuu vanuselt.

"Minu suur eeskuju on Cristiano Ronaldo. Ta on mängija, kes töötab väga kõvasti ja tõuseb kogu aeg kõrgemale tasemele," teatas Martinelli, vahendab BBC Sport. "Liitumine mõne Euroopa tippklubiga nagu Arsenal on olnud nii minu kui minu perekonna pikaaegne unistus. Haaran sellest võimalusest kinni."

Martinelli kutsuti sel kevadel Copa America eel juba ka Brasiilia täiskasvanute koondise treeningutele.