Arsenal kaotas eurosarjas Prantsusmaa keskmikule, teised favoriidid ei vääratanud

Alex Iwobi viis küll võõrsil mänginud Arsenali juba 4. minutil juhtima, kuid avapoolaja lõpus sai Sokratis Papastathopoulos teise kollase kaardi ning Benjamin Bourigeaud seadis jalule viigi.

Teisel mängupoolel suutis Rennes oma arvulise ülekaalu maksma panna ning lõi veel kaks väravat - 65. minutil sai Nacho Monreal kirja omavärava, lõpuminutitel vormistas lõppskoori Ismaila Sarr.

Arsenali peatreener Unai Emery ütles, et saatuslikuks sai just eemaldamine. "Punane kaart muutis mängu rohkem, kui me oleks soovinud. 40 esimest minutit me kontrollisime mängu, lõime värava ja olime kaitses kindlad. Usun, et suudame märksa paremini mängida ja kodus on meil fännid toeks," märkis Emery.

Teistest favoriitidest alistas Napoli 3:0 Salzburgi, Valencia 2:1 Krasnodari ja Chelsea 3:0 Kiievi Dünamo, Inter viigistas võõrsil Eintrachtiga 0:0.

Euroopa liiga 1/8-finaali avamängud:

Zagrebi Dinamo 1 : 0 Benfica

Frankfurdi Eintracht 0 : 0 Inter

Rennes 3 : 1 Arsenal

Sevilla 2 : 2 Praha Slavia

Peterburi Zenit 1 : 3 Villarreal

Chelsea 3 : 0 Kiievi Dünamo

Napoli 3 : 0 Salzburg

Valencia 2 : 1 FK Krasnodar