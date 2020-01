Arsenal alistas Manchester Unitedi, Arteta sai esimese võidu

Arsenal asus juhtima 8. minutil Nicolas Pepe väravast. Mängu lõppskoori vormistas 42. minutil keskkaitsja Sokratis Papastathopoulos.

20. detsembril Arsenali peatreeneritoolile asunud endise ManCity abitreeneri Mikel Arteta jaoks oli see esimeseks võiduks Londoni klubi juhendajana. Arteta oli karjääri alustanud 1:1 viigiga Bournemouthi vastu ja 1:2 kaotusega Londoni Chelseale.

Manchester United jätkab turniiritabelis 31 punktiga viiendana. Nende ees on Chelsea 36-ga neljas. Kuues on aga Tottenham 30 silmaga. Liidrikohal on endiselt Liverpool 55-ga, teine on Leicester City 45-ga ja kolmas Manchester City 44-ga. Liverpoolil on võrreldes konkurentidega kaks mängu vähem peetud.

Arsenal tõusis võiduga 27 punktiga kümnendaks.

