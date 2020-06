Ancelotti: Liverpooli jalgpallur on minu naaber, kuid õnneks on ta pidutsenud kuskil mujal

"Mul on Klopiga suurepärane läbisaamine. Me kohtusime juba eelmisel nädalal, kui see asi (meistritiitli võit) oli juba sisuliselt otsustatud. Ma õnnitlesin teda juba siis," sõnas Ancelotti Sky Sportsile.

Ta jätkas: "Klopp on täiesti selgelt selle tiimi edu arhitekt. Ma ei räägi vaid Premier League`i võitmisest, vaid viimasest viiest aastast, mil Liverpool on olnud suurepärane. Ta on suutnud kannatlikult üles ehitada perfektse masina."

Küsimusele, kuidas Ancelotti on saanud viimastel öödel, kui Liverpooli kesklinnas on valjuhäälselt pidutsetud, magada, vastas ta: "Küsimus on rohkem selles, kuidas Klopp on saanud magada. Mina ise elan äärelinnas."

"Minu naaber on muuseas [Georginio] Wijnaldum (Liverpooli jalgpallur - toim.). Kuid nemad pidutsesid kuskil mujal," lisas Ancelotti.

Kogenud itaallane on ise Inglise meistriks juhtinud Chelsea meeskonna. Lisaks on tal treenerina ette näidata Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa meistritiitlid. Ühtlasi on Ancelotti üks kolmest treenerist, kes on suutnud Meistrite liiga võita lausa kolmel korral (kaks korda AC Milani ja korra Madridi Realiga).