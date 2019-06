AMETLIK | Solskjaer tegi Manchester Unitedis esimese ostu

21-aastane Walesi mängumees sõlmis viie aasta pikkuse lepingu ning läks Unitedile maksma 15 miljonit naela.

Swansea City noorteakadeemiast sirgunud James, kelle isa Kevan suri eelmisel kuul ootamatult, murdis kevadel Walesi koondises algkoosseisu. Oma debüütvärava rahvuskoondises lõi James märtsikuus 1:0 võidumängus Slovakkia vastu.

"See on minu elu üks õnnelikumaid päevi. Premier League on maailma parim liiga ja Manchester United parim koht, kus ma saan oma arengut jätkata," teatas James lepingu allkirjastamise järel.

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer lisas omalt poolt: "Daniel on põnev noor ääreründaja, kellel on head tehnilised oskused, platsinägemine, erakordne kiirus ja hea tööeetika."

James sai lõppenud hooajal Swansea eest kirja kõikide sarjade peale kokku 39 kohtumist, mille jooksul lõi kuus väravat ja andis seitse resultatiivset söötu.