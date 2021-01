AMETLIK | Londoni Chelsea palkas uueks peatreeneriks Thomas Tucheli

Chelsea sõlmis 47-aastase Tucheliga 18 kuu pikkuse lepingu.

Saksamaa hinnatud treener juhtis PSG kahe ja poole aasta jooksul Prantsusmaal kahe meistritiitli, kahe karikavõidu ja kahe liigakarika võiduni. Tema võiduprotsent Prantsusmaal oli 75,6, mis on liiga kõigi aegade rekord. Mullu suvel pääses Tucheli juhendatud PSG esmakordselt ka Meistrite liiga finaali, kus jäädi alla Müncheni Bayernile 0:1.

Prantsuse tippklubi vallandas Tucheli detsembri lõpus ja palkas tema asemele Mauricio Pochettino. Enne PSG-d tegi Tuchel endale nime Mainz 05 ja Dortmundi Borussia peatreenerina.

"Mul on suur austus Frank Lampardi töö ja pärandi vastu, mis ta Chelseas lõi. Samas ei suuda ma enam oodata, et saaks kohtuda oma uue meeskonnaga ja alustada mängimist maailma kõige põnevamas liigas. Mul on suur au olla nüüdsest Chelsea perekonna liige!" teatas Tuchel.

Lampard, kes sai ametis olla poolteist aastat, vallandati esmaspäeval. Hooaega suurte lootustega alustanud Chelsea on viimasest viiest liigamängust võitnud vaid ühe ja langenud Premier League`is üheksandaks.

Tuchel on juba 11. peatreener, kelle Chelsea omanik Roman Abramovitš on palganud. Venemaa miljardär ostis Londoni tippklubi 2003. aastal.