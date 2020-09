AMETLIK | Liverpool täiendas ridu värske Meistrite Liiga võitjaga

29-aastast Thiagot seostati Liverpooliga kogu suve. Kuigi Liverpool kinnitas ülemineku ametlikult alles reedel, avaldas Bayerni tegevjuht Karl-Heinz Rummenigge juba neljapäeval, et tehing on tehtud. "Võin kinnitada, et Bayern on lõpuks Liverpooliga kokkuleppele jõundud. Thiago suur soov oli karjääri lõpus midagi uut teha," rääkis sakslane.

Hispaanlane sõlmis Liverpooliga nelja aasta pikkuse lepingu. Liverpool peab esialgu käima Thiago eest lauale 22 miljonit eurot, boonustega võib summa kasvada 30 miljoni peale.

"See on suurepärane tunne. Ootasin seda hetke väga kaua ning olen äärmiselt õnnelik, et saan siin olla," rääkis Thiago Liverpooli pressiteate vahendusel.

2013. aastal Bayerniga liitunud Thiago tuli Saksamaa hiiu särgis seitsmekordseks riigi meistriks ning neljakordseks karikavõitjaks. Äsja lõppenud hooajal aitas Thiago võistkonna Meistrite Liiga võiduni. Bayernile eelnenud aastad veetis mees Barcelonas, kus ta ka jalgpallihariduse sai. Hispaania koondise eest on mees pidanud 39 mängu ja löönud kaks väravat.