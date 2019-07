AMETLIK | Frank Lampardist sai Londoni Chelsea peatreener

41-aastase Lampardi puhul on tegu tõelise klubi legendiga. Endine poolkaitsja veetis Chelseas aastad 2001-2014 ning esindas klubi kõikide sarjade peale kokku 648 korda ning lõi 211 väravat. Lampard võitis aastate jooksul kolm korda Premier League'i, korra Meistrite Liiga ning Euroopa liiga ja tuli neljal juhul Inglismaa karikavõitjaks.

Peatreeneri debüüdi tegi Lampard möödunud hooajal, kui juhendas Inglismaa esiliigas mängivat Derby Countyt. County jõudis inglase juhendamisel Championshipi play-off mängudele, kus võideldi pääsu eest Premier League'sse. Play-off finaalis kohtuti Aston Villaga, kellele aga jäädi alla ehk Derby jäi esimesena Premier League'st välja. Chelseas võtab Lampard ohjad üle itaallaselt Maurizio Sarrilt, kes siirdus Torino Juventuse etteotsa.

"Olen ääretult uhke, et saan naasta Chelseasse peatreenerina," sõnas Lampard. "Kõik teavad minu armastust selle klubi vastu ja ajalugu, mis meil on olnud. Olen siin, et töötada kõvasti ning loodan klubiga edukas olla. Ma ei jõua ära oodata, et saaks hooaja ettevalmistustega juba pihta hakata."