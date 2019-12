AMETLIK | Arsenal palkas peatreeneriks Mikel Arteta

Arteta sõlmis Arsenaliga kolme ja poole aasta pikkuse lepingu ning võtab ameti üle 29. novembril vallandatud Unai Emerylt.

37-aastane hispaanlane on mängijana võitnud Arsenaliga kaks FA karikat.

"Me peame hakkama suurte tiitlite eest võitlema. See tehti mulle omanike Stan ja Josh Kroenke poolt ühemõtteliselt selgeks," lausus Arteta, vahendab BBC Sport.

"Me kõik teame, et palju tööd seisab ees, kuid ma olen enesekindel, et saame sellega hakkama," lisas endine tippjalgpallur optimistlikult.

Arteta esimene mäng Arsenali bossina on juba homme võõrsil tema endise koduklubi Evertoni vastu. Hetkel on Londoni tippklubi koduliigas alles 10. kohal.

Standings provided by Sofascore LiveScore