Ameeriklase kübaratrikk vedas Londoni Chelsea järjekordse võiduni

Chelsea ridades tegi suurepärase mängu 21-aastane ameeriklane Christian Pulisic. Jaanuaris Dortmundi Borussiast 75 miljoni euro eest ostetud Pulisici väravad viisid Chelsea 56. minutiks 3:0 juhtima. Seejärel tegi Willian 58. minutil skooriks juba 4:0.

Burnley väravad lõid matši lõpus Jay Rodriguez (86. minutil) ja Dwight McNeil (89. minutil).

Võidukas Chelsea hoiab kümnenda vooru järel 20 punktiga neljandat kohta. Sama palju punkte on ka kolmandal positsioonil oleval Leicester Cityl.

Taas kerkis teiseks Manchester City, kes alistas 3:0 Aston Villa. ManCity'l on koos 22 punkti. Tabeliliidriks on jätkuvalt Liverpool 25 punktiga. Neil on aga üks kohtumine vähem peetud. Pühapäevases matšis võõrustatakse Tottenhami.