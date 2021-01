Aega läks, aga asja sai: Liverpool lõpetas vabalanguse ja sai kauaoodatud võidu kätte

Liverpool läks kohtumist juhtima esimese poolaja neljandal üleminutil, tabamuse autoriks oli Roberto Firmino. 47. minutil suurendas Liverpooli edu Trent Alexander-Arnold.

49. minutil suutis Pierre-Emile Höjberg vahet vähendada, aga Liverpool suutis 65. minutil uuesti kahe väravaga ette minna. 3:1 värava lõi Sadio Mane.

Liverpool on 20 mänguga kogunud 37 punkti, tabelis ollakse neljandal kohal. Tottenhamil on 19 mänguga 33 punkti ja nemad on kuuendad.

Tabeliseis:

