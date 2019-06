Abramovitš tahab Chelsea peatreeneriks tuua uue itaallase

Allegri võitis küll viis järjestikust Itaalia meistritiitlit, neli Itaalia karikat ja pääses kahel korral Meistrite liiga finaali, kuid Juventuse juhtkond pidas seda ebapiisavaks ja otsustas itaallase 17. mail vallandada.

Kuna Juventus näeb Allegri mantlipärijana Sarrit, otsib Chelsea meeskonnale uut juhendajat. Viimaste spekulatsioonide kohaselt on Chelsea omaniku Roman Abramovitši esimeseks valikuks just Allegri.

Chelsea on varem korduvalt itaallaste treenida olnud. Lisaks Sarrile on Londoni tippklubi viimase paarikümne aasta jooksul juhendanud Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo ja Antonio Conte ning itallased on toonud selle ajaga klubile 13 tiitlivõitu. Ainsana lahkus neist peatreeneritest ilma tiitlita Ranieri.

Sarri üleminek Juventusse olevat üsna kindel. Väidetavalt on kaks klubi juba kokku leppinud ka treeneri üleminkusumma, milleks on viis miljonit naelsterlingit.