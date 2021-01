Abramovitš plaanib Lampardi asemele tuua Ukraina legendi

Pärast edukat hooaja algust on Chelsea`t tabanud mõõn ning Londoni tippklubi on langenud koduliigas esikümne lõppu. Viimasest kuuest Premier League`i mängust on Lampardi hoolealused kaotanud neli.

Kui kihlveokontorites ennustatakse, et Chelsea uueks juhendajaks võib tõusta Massimiliano Allegri, Thomas Tuchel või isegi ekskapten John Terry, siis Briti meedia teatel eelistaks Abramovitš just Ševtšenkot.

44-aastane Ševtšenko veetis Stamford Bridge`il kolm hooaega (2006-2009) ning lõi 77 mänguga kokku 22 väravat. Ukraina legendil on siiani head suhted Abramovitšiga, lisaks kuulub tema 14-aastane poeg Kristian Chelsea noorteakadeemiasse.

Ševtšenko juhendab hetkel Ukraina koondist, mille eesotsas on võitnud 40-st mängust 21. Väga edukaks kujunes ukrainlaste jaoks näiteks viimane jalgpalli EMi-valiksari, kus saavutati Portugali ees alagrupivõit.

Hetkeseisuga pole Ševtšenko palkamine aga veel päevakorral, sest Chelsea on lubanud Lampardile aega anda.