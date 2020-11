Abraham lõi hooaja 23. värava, Chelsea tõusis tabeliliidriks

10. minutil lõi Chelsea tsenderdust nurgalöögiks pareerida üritades omavärava Newcastle'i argentiinlasest kaitsja Federico Fernandez, 65. minutil vormistas Timo Werneri suurepärase eeltöö - sakslane tassis palli kiirrünnakul oma väljakupoolelt vastaste trahvikasti lähedusse - 2:0 väravaks Tammy Abraham.

Statistikaagentuur OptaJoe toob välja, et Werner on viimases kümnes mängus olnud otsene osaline 11 väravas (8 väravat, 3 väravasöötu). Chelsea väravavahile Edouard Mendyle oli see üheksa matši jooksul seitsmes nullimäng. Abraham on löönud sel hooajal kõikide sarjade peale juba 23 väravat ehk 11 väravat rohkem kui ükski teine Chelsea mängija.

Chelsea on kaotuseta püsinud kuues mängus järjest (3 võitu, 3 viiki). Pikim kaotuseta seeria on käsil vaid Tottenhamil (7).

Teised tänased mängud Premier League'is:

Kell 17.00 Aston Villa - Brighton

Kell 19.30 Tottenham - Manchester City

Kell 22.00 Manchester United - West Bromwich

Jooksev tabeliseis:

