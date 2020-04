69-aastane Liverpooli legend on koroonaviirusega haiglas

69-aastane šotlane kirjutati viirushaiguse tunnustega haiglasse sisse kolmapäeval ning talle manustati veenisisest antibiootikumi. Küll aga pole tema elu otseselt ohus, teatas Reuters.

"Ta kasutab võimalust, et tänada suurepärast NHS (tervishoiuteenistus - toim) meeskonda, kelle pühendumus, julgus ja ohverdused on sel erakordsel ajal kogu riigi tähelepanu all," seisis Dalglishi esindajate avalduses.

"Ta palub, et neile antaks ruumi teha oma tööd sel väljakutseterohkel ajal ning et austataks ka tema enda pere privaatsust."

Dalglish on Liverpooliga võitnud mängijana kuus Inglismaa meistritiitlit ja kolm Euroopa karikat. Peatreenerina tõi ta klubile veel kolm meistritiitlit ning vedas 1994/1995 hooajal Premier League'i võiduni ka Blackburn Roversi.

