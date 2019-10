31-aastane Liverpooli eksjalgpallur võitleb surmahaigusega

Darby, kes alustas oma karjääri 2008. aastal Liverpoolis ja mängis ka Meistrite liigas, tegi jalgpalliga lõpparve eelmise aasta septembris. Pärast Liverpooli esindas ta Bradfordi ja Boltoni klubisid.

"Prognoositav eluiga on tavaliselt kaks kuni viis aastat ning kolmandik inimestest sureb aastaga. See on ilmselgelt karm, lausa jõhker," sõnas Darby temal diagnoositud raske haiguse kohta.

Eksjalgpallur on käivitanud heategevusfondi, millega kogutakse raha, et motoorneuroni haiguse kohta rohkem teaduslikke uurimusi teha. Darbyt toetab tema abikaasa Steph Houghton, kes on Inglismaa jalgpallinaiskonna kapten.

Motoorneuroni haigus ehk amüotroofiline lateraalskleroos on progresseeruv närvisüsteemi degeneratiivne haigus, millele on iseloomulik mitmete närvide põletik ja mis põhjustab lihasatroofiat ja halvatust ning lõpeb hingamispuudulikkuse korral harilikult surmaga.