1990. aasta kevadel purjetas Liverpool järjekordse Inglismaa meistritiitlini. Toonane triumf oli neile juba 18. Eelnevast 18-st hooajast lõppes nende võiduga koguni 11. Seega võis julgelt väita, et nad olid Inglismaa klubijalgpalli valitsejad. Seal sai aga sellisel tasemel edulugu otsa.

Liverpooli toonased sangarid Ian Rush, John Barnes, Peter Beardsley, Alan Hansen, Bruce Grobbelaar jt on jõudnud juba vanusevahemikku 55-65 ning nad saavad endiselt käia Liverpoolis ringi viimaste tšempionitena. Vahepeal on tiitlite arvult Liverpoolist möödunud Manchester United, kes on 20 Inglismaa meistritiitliga kõige edukamaks sealseks klubiks. Biitlite linn on endiselt 18 peal ja hoiab sellega vihavaenlase järel teist kohta. Nüüdseks on asjad aina enam tüürimas selles suunas, et sakslasest imetreener Jürgen Klopp lõpetab 30 aastat kestnud häda ja viletsuse.