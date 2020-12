22-aastasest prantslasest saab Inglismaa kunagise suurklubi omanik

Kui Inglismaa jalgpalliliiga (EFL) tehingu heaks kiidab, saab prantslasest alates uuest aastast klubi juhatuse esimees.

Seni on enamusosalus klubis kuulunud inglasest ärimehele Stewart Donaldile, kellele kuulub 74 protsenti võistkonna osakutest. Inglanne otsis juba pikalt klubile uut omanikku, tänavu juulis astus ta tagasi juhatuse esimehe ametist.

"Ei ole olnud saladus, et olen juba mõnda aega otsinud õiget inimest, kes viiks Sunderlandi edasi," rääkis Donald klubi pressiteate vahendusel. "Viimase aasta jooksul on mitmed inimesed tahtnud klubi üle võtta. Kuigi mõned huvilised pakkusid mulle rohkem raha, siis tundsin, et klubile ja Sunderlandi kogukonnale pakuvad nad jällegi vähem. Kyril, tema perekond ja nõuandjad avaldasid aga esimesest kohtumisest saadik mulle muljet oma teadmiste ja mõistmisega, mille nad on omandanud varasemalt Belgia ja Prantsusmaa suurklubide omanikena tegutsedes."

22-aastase Kyrili isa oli prantslasest ärimees Robert Louis-Dreyfus, kes lahkus 2009. aastal siitilmast pärast pikka võitlust leukeemiaga. Ta töötas tuntud spordifirma Adidase tegevjuhina ning ta oli aastaid Prantsusmaa suurklubi Marseille'i omanik. Kyrili ema Margarita Bogdanovat peetakse maailma kõige rikkamaks venelannaks. Forbesi hinnangul on ettevõtja varade väärtuseks 4,1 miljardit eurot.

"Usun kindlalt, et kui kõik teevad oma osa ära, suudame viia Sunderlandi tagasi Inglismaa kõrgliiga tippu," kommenteeris Kyril Louis-Dreyfus.

Kuuekordne Inglismaa meisterklubi Sunderland langes Premier League'ist välja 2017. aastal. Järgmisel hooajal langesid nad ka Championshipist välja. Viimased kolm hooaega on Sunderland veetnud Inglismaa tugevuselt kolmandas liigas.