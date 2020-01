20 mängu ja 19 võitu! Liverpool jätkab Inglismaal pidurdamatus hoos

Kodupubliku ees mänginud Liverpool haaras juhtohjad juba neljandal minutil, kui avavärava lõi egiptlane Mohamed Salah. Teise poolaja keskel kasvatas Liverpooli edunumbreid Sadio Mane ja kuigi kodumeeskonnal oli võimalusi veelgi, lõppes mäng skooriga 2:0.

Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, on Liverpool tänavu koduliigas loovutanud 20 mänguga vaid kaks (!) punkti. Ainus, kes on suutnud Jürgen Kloppi hoolealustelt viigipunkti kätte saada, on Manchester United.

Veelgi uskumatum on, et Liverpooli viimasest kaotusest Inglismaal on möödas juba aasta. Viimati jäid nad koduliigas alla 2019. aasta 3. jaanuaril, kui alistuti hilisemale meistrile Manchester Cityle 1:2.

