0:4 kaotanud Liverpool kordas Inglismaa meistriliiga antirekordit

Nimelt on 0:4 kaotus suurim, mis on värskele Inglise meistrile kunagi osaks saanud. Sarnase kaotuse sai 1998. aasta kevadel ka Arsenal, kes oli just Inglise meistritiitli kindlustanud. Arsenal kaotas toona seejuures Liverpoolile 0:4.

Liverpool kindlustas tänavuse tiitlivõidu lausa seitse vooru enne hooaja lõppu.