Yevgen Ryvkin: me ei karda enam suurklubisid!

Baltic Futsal Marketing jätkab Balti regioonis toimuvate oluliste sündmuste tutvustamist. Hiljuti alistus Leedu koondis Euroopa meistrivõistluste 2022 valikturniiri teises play-off-mängus Montenegrole tulemusega 1 : 2. Esimeses kohtumises saatis Balkani meeskonda samuti edu. Leedu koondise peatreener Yevgen Ryvkin andis suure intervjuu Leedu saalijalgpalli föderatsiooni pressiteenistusele, milles jagas oma arvamust saalijalgpalli taseme kohta riigis ja rääkis eelseisvate maailmameistrivõistluste tähendusest spordiala arengu jaoks Leedus. Avaldame selle intervjuu kõige huvitavamad fragmendid.

Valikmängudest Montenegroga

Praegu pole emotsioonideks aega, kuna me kõik oleme tööle keskendunud – meil on palju korralduslikke momente, mis on seotud COVID-19-ga. Rohkem mõtteid sellest, kuidas meie edasist ettevalmistust üles ehitada. Montenegro jaoks oli keeruline objektiivselt valmistuda – infot vastase kohta oli väga vähe ja meil olid vaid poole aasta vanused andmed.

Iga treener saab kinnitada, et lisaks treeningprotsessile on väga oluline mängupraktika. Teatud põhjustel, mis ei sõltu meist, jäi koondis sellest komponendist täiesti ilma. Kui olime sõiduvees, olime oma jõus kindlad, saavutasime hea koosmängu, ent pärast sellist pausi on ilma mängudeta keeruline toonuse säilimisele loota. Samal ajal ei oleks õige ka väita, et me oleksime mänginud teisiti, kui oleksime osalenud hooaja jooksul valikmängudes. Sellele vaatamata on Montenegros toimunud juba meistrivõistluste kuus vooru, Leedus aga õnnestus meil läbi viia vaid rahvuskarika veerandfinaal.

Saalijalgpalli tasemest Leedus

Meil läks võrdlemisi palju aega, et saavutada praegune tulemus. Kuid tuleb aru saada, et saalijalgpall Leedus on mitteprofessionaalne spordiala, mängida aga tuleb meil koondiste vastu, kelle eest astuvad välja professionaalsed mängijad. Kui Leedu sai õiguse maailmameistrivõistluste korraldamiseks, mobiliseeris see meid olulisel määral, sest sellel turniiril mängivad ainult profid. Esimene asi, mis meil teha tuli – eraldada jalgpall saalijalgpallist, mängijad pidid keskenduma ainult ühele, kuivõrd neil kahel spordialal ei ole ristumiskohti. Esiteks on neil täiesti erinev funktsionaalne ettevalmistus, taktikaliselt toimub samuti kõik teisiti. Teiseks, mängijatel tuli sageli ette kattumisi, kus mängida tuli nii siin kui seal. Seetõttu oli oluline mängijaid veenda, et nad keskenduks saalijalgpallile. Veel üks treenerite ees seisev mitte vähem oluline moment oli panna meeskonna liikmeid uskuma, et nad suudavad saavutada positiivset tulemust. Äsja Leetu jõudes oli mul ebameeldiv kuulda mängijate repliike, mis alandasid nende endi väärtust. Tüüpiline küsimus oli: kuidas me saame mängida hispaanlastega, me oleme ju kõigest Leedu? Mul on hea meel, et ajapikku ei jäänud meil alles mingit hirmu mistahes vastaste ees. Jah, meie mängijad ei oska päris kõike, võimalik, et ei mõista mingeid taktikalisi momente, kuid nad ei karda vastast ja tulevad mängu hirmu tundmata. Alustasime kaasaegse saalijalgpalli taktika juurutamist, spordiala kui sellise mõistmist ja tulemusena kujunes meeskond hästi juhitavaks – iga mängija hakkas selgelt tegema seda, mida treener talle ütles. Need on kõige olulisemad asjad, mida meil õnnestus selle ajavahemiku jooksul saavutada, ja see võimaldab meil optimismiga tulevikku vaadata. Sellele vaatamata on tegemist vaid lühikese lõiguga teekonnast, mida tegelikult selle meeskonnaga läbida sooviksin.

Maailmameistrivõistlustest Leedus

Maailmameistrivõistlused on Leedule suurepäraseks võimaluseks saada tugev tõuge niivõrd vaatemängulise spordiala arenguks, nagu seda on saalijalgpall. Kui inimesed sukelduvad maailma esivõistluste õhkkonda, saavad nad saalijalgpalli teise nurga alt vaadata, kuivõrd varem käsitleti seda Leedus abispordialana. Püüame panna inimesi mõistma, et tegemist on eraldi spordialaga – väga huvitava ja dünaamilisega. See saab olema Leedu jaoks pidulik sündmus, oluline, et olukord pandeemia osas stabiliseeruks. Paljud noored näevad, kuidas mängivad brasiillased, portugallased, hispaanlased ja see suurendab nende soovi saalijalgpalliga tegeleda. Loodan, et ka Leedu mängijad näitavad end parimast küljest ja mängivad nii, et mäng pakuks fännidele rõõmu. Lisaks on see suur võimalus jalgpallurite endi jaoks – mitte igaüks ei saa võimalust mängida maailmameistrivõistlustel koduseinte vahel. Mitmel väljapaistval jalgpalluril ei õnnestunudki seda saavutada, meie mängijatel on aga see võimalus olemas. Veelgi enam, nad saavad end näidata ja jätkata oma karjääri Euroopa tippklubides. Ma ei imesta, kui see juhtub, tean oma poiste potentsiaali – see on väga suur.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht