Vytis võitleb kogu Baltikumi eest. Ülevaade Meistrite liiga 1/16-finaalist

Möödunud nädalavahetusel lõppes UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga 1/16-finaal. Baltic Futsal Marketing teeb kokkuvõtte Vana Maailma kõige mainekama klubiturniiri sellest staadiumist.

Üheksale Euroopa tugevaimale klubile, kes said otsepääsmed 1/16-finaali, pakkusid seltskonda 23 eelvooru võitjat. Ainsaks Balti riikide esindajaks, kes läbis esimese etapi, sai Leedu Vytis. Laupäeval kohtus Kaunase klubi Saksamaa Hohenstein-Ernstthaliga ja suutis saavutada võõrsil võidu seisuga 0 : 2, jätkates väärikat Balti saalijalgpalli esindamist Meistrite liigas. Väravatega paistsid silma Vytise mängijad Justinas Zagurskas ja Lukas Sendžikas.

Valgevene Viten võõrustas Kasahstani Kairatit, kes osaleb juba 17. korda, mis on võistluse absoluutne rekord. Need meeskonnad on omavahel kohtunud juba 2013/14. hooaja eliitvoorus ja tollal osutus tugevamaks Almatõ meeskond. Seekord astus Viten vapralt lahingusse veelgi nimekama vastasega, kuid jäi siiski taas alla (3 : 5).

Eelmise aasta Meistrite liiga võitja Barcelona alustas tiitli kaitsmist vastasseisusga turniiri debütandi Kosovo Prishtinaga ja alistas vastase ootuspäraselt ning suurejooneliselt – 9 : 2. Prantsuse meister Asnières Villeneuve, kelle eest mängivad superstaarid Ricardinho ja Ortiz ning kelle treeneriks on endine Interi suunaja Jesús Velasco, põrkas vastasseisus Itaalia Pesaroga kokku üsna tõsiste raskustega. Mängu põhiaeg lõppes viigiga 2 : 2, penaltiseeria aga sai turniiri ajaloos kõige pikemaks – meeskondadel läks kummalgi tarvis üheksat katset, et võitja välja selgitada. Fortuuna pööras siiski näoga prantslaste poole – 8 : 7 Ricardinho meeskonna kasuks.

Poola meister Rekord Bielsko-Białast sai üsna ootamatult lüüa Rumeenia United Galatilt (3 : 6), kelle koosseisus lõi viis väravat Daniel Araújo.

Kõige suurema võidu 1/16-finaalis saavutas Lissaboni Sporting, lammutades Taani meistri Gentofte seisuga 12 : 1. See mäng tegi portugallastest saalijalgpalli eurokarika ajaloos neljanda klubi (pärast Kairatit, Interit ja Chrudimi), kes on karikaturniiril üle 70 mängu mänginud. Võit taanlaste üle sai Sportingu jaoks 49. turniiri ajaloos.

Inter saavutas kindla võidu Hollandi Hovocubo üle (6 : 2) ja sai esimeseks meeskonnaks Meistrite liiga ajaloos, kes ületas 400 löödud värava piiri.

1/16-finaali tulemused

15. jaanuar

Barca – Prishtina 9 : 2

16. jaanuar

Viten – Kairat 3 : 5

Inter – Hovocubo 6 : 2

Kherson – Shkupi 5 : 1

АЕK – Aktobe 3 : 5

Sporting – Gentofte 12 : 1

Rekord – United Galati 3 : 6

Hohenstein-Ernstthal – Vytis 0 : 2

Omonia – Berettyóújfalu 0 : 2

Lučenec – KPRF 1 : 7

Luxol St Andrews – Dobovec 2 : 3

Salines – Ugra 2 : 5

Olmissum – Charleroi 4 : 1

Asnières Villeneuve – Pesaro 2 : 2 (pen. 8 : 7)

Chrudim – Differdange 4 : 0

Minerva – Benefica 1 : 5

1/8-finaali loosimine toimub 21. jaanuaril, mängud toimuvad 16.–21. veebruaril.