Vytis? Ei, nüüd Žalgiris!

Baltic Futsal Marketing valmistas ette uudispommi. Loodame, et see paneb plahvatama külma vaikusemüüri, mis ümbritseb saalijalgpalli Balti riikides. Möödunud nädalal sai teatavaks uudis eesseisvast Leedu meistri Vytise liitmisest spordiklubi Žalgiris süsteemi. Rääkisime Kaunase klubi presidendi Darius Gurskisega ja saime teada Baltikumi saalijalgpalliajaloo kõige ambitsioonikama projekti kõikidest üksikasjadest.

Darius, rääkige, millal tekkis Vytise ja Žalgirise ühinemise idee? Kui kaua olete niivõrd ambitsioonikat plaani saladuses hoidnud?

Tegelikult on see projekt olnud vaateväljas ja sellest on mõeldud juba võrdlemisi kaua, liikusime selle poole järk-järgult, tegemata mistahes järske liigutusi. Kui pääsesime Meistrite liiga eliitvooru, sai meile selgeks, et olime saavutanud oma lae. Vaatasime Euroopa juhtivaid meeskondi, kes mängivad igal aastal Meistrite liiga poolfinaali pääsemise nimel, ja oli ilmselge, et meid eraldab kuristik. Tundus juba võimatu lühendada usina tööga vahemaad, mis lahutab meid Euroopa tippklubidest, kuivõrd sellisel tasemel on iga detail oluline. Et saaksime arvestada edukamate etteastetega, oli meil vaja kvaliteetset edasiliikumist klubisüsteemi kõikide valdkondade arengus. Siis tekkiski Žalgirisega liitumise projekt. Ootasime väga kaua selle realiseerumist, koroonaviirus muutis kõik veidi keerukamaks, ent tööprotsess ei seiskunud hetkekski.

Žalgiris on kogu Euroopas hästi tuntud bränd. Seega nüüd on teie käsutuses terve klubi infrastruktuur ja muud tingimused pidevaks kasvuks?

Kaunas on spordilinn, kus on väga tugevad võidutraditsioonid. Mõnes mõttes meil vedas, et meie linnas on olemas Žalgirise süsteem, millesse kuulub kuulus korvpalliklubi. Lisaks sellele kuulub süsteemi jalgpalliklubi, mis osaleb kõrgliigas, jalgpallinaiskond, ragbiklubi. Nüüd liitume sellega ka meie. Midagi sarnast on ka Barcelonal, kuhu kuulub samuti terve rida omal alal juhtivaid spordiklubisid. Vaimustusime sellest näitest ja otsustasime seda teed minna – ilmselge, et Žalgirisel on suurepärane taristu, kaugeltki mitte kõigil Euroopa meeskondadel ei ole sellist väljakut ja treenimistingimusi. Kõik see aitab meil edasi areneda – see on kõige olulisem, mille poole püüdleme.

Kas eelarvet suurendatakse? Mil viisil? Millal näeme teid Meistrite liiga tippnelikus?

Kahtlemata hakkame Žalgirisena potentsiaalsetele sponsoritele palju enam huvi pakkuma. Alates järgmisest hooajast eelarve suureneb märgatavalt – juba praegu teeme partneritega aktiivset tööd. Kõik see võimaldab meil teha mõne aasta pärast hüppe klubi kõikides arenguvaldkondades. Ligikaudsest eelarve suurusest on veel vara rääkida. Vaatamata sellele, et valmistume juba järgmiseks hooajaks, saabub konkreetsus hiljem. Valmistame ette meie arengustrateegiat järgmiseks viieks aastaks ja kui see on lõplikult valmis, saame avaldada eesmärgid, mille lähimateks hooaegadeks seame. Vähem oluline pole ka asjaolu, et viieaastane plaan hõlmab ka aktiivset tööd meie saalijalgpalli akadeemia suunal, mis viiakse samuti üle Žalgirise alla.

Siiski jätkate sel hooajal esinemist vana nime all.

Jah, sel hooajal mängime Vytisena, kuivõrd on olemas UEFA reegel, et klubi on kohustatud mängima selle nimega, millega lõpetas eelmised meistrivõistlused. Veel ei oska öelda, millal toimub nimevahetus Žalgiriseks, kuid tõenäoline on, et see juhtub hooaja jooksul, et saaksime Meistrite liigas juba uue nime all osaleda.

Kas niivõrd kaalukate muutuste taustal korrigeeritakse ka selle hooaja eesmärke?

Sellel aastal hakkame realiseerima oma isiklikku plaani, mida juba varem ette valmistasime –Vytis on Leedu koondise põhiklubi ja see võimaldab meil kodusteks maailmameistrivõistlusteks valmistuda, mängides läbi kõik võimalikud kooslused ja kombinatsioonid. Seega tuleb välja, et sel hooajal saame arvestada põhiliselt kohalike mängijatega – oleme seadnud sihiks nende arengu ja kvaliteetse esinemise kõikidel turniiridel, kus Vytis ning Leedu koondis osalevad. Võimalik, et avastame sel aastal mõned noored ja andekad mängijad, kes pääsevad koondisesse ning mängivad maailmameistrivõistlustel.

Kas on plaanis kaasata Žilgirisesse staarmängijaid teistest riikidest?

Kui räägime sellest, et tahame saavutada edu Euroopas ja klubina kasvada, siis mõistagi vajame tugevaid mängijaid. Kuid keda me oma ridadesse kaasame, kui palju tuleb uusi mängijaid – sellest on veel vara rääkida. Vaatame, kuidas Leedu mängijad end sel hooajal näitavad, võimalik, et keegi noortest mängijatest teeb hea spurdi, ja juba seejärel hakkame analüüsima positsioone, mis vajavad tugevdamist. Kas need saavad olema eurooplased või Lõuna-Ameerika leegionärid, ei julge ma hetkel ennustada.

