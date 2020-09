Vitaly Voskan: eesmärk on alati üks ─ meistriks saamine

Baltic Futsal Marketing jätkab lugudega sellest, kuidas BFL-i klubid uueks hooajaks valmistuvad. Seekord on meie tähelepanu naelutatud Läti Rezeknele. Peatreener Vitaly Voskan rääkis meeskonna valmistumisest uueks hooajaks, andis teada koosseisu muudatustest ja jagas meiega klubile püstitatud eesmärke.

Koroona levik Euroopas avaldas oma mõju ka kuupäevale, millal meeskond sai ettevalmistuste tegemisega alustada. Lisaks kõigele ollakse praegu koosseisu komplekteerimise lõpetamise etapis. Ent aega 26. septembrini, kui kohtutakse Läti meistrivõistluste esimeses voorus klubiga Petrov, kes on riigi praegune meister ja meistrite liiga osaleja, on jäänud äärmiselt vähe. Rezekne mängijate vorm on optimaalsest veel kaugel. Täiustamist vajavad ka muud ettevalmistust puudutavad detailid, seetõttu käib pea igapäevane intensiivne töö. Järelejäänud kahe nädalaga seisab ees raske ülesanne: töötada praktiliste ja teoreetiliste õppe- ning treeningharjutuste abil läbi kõik mängu komponendid, nagu kaitse, rünnak, enamus- ja vähemuskoosseis, standardolukorrad. Töötada välja mängijate sobitamine vahetustesse, parandada füüsilisi omadusi, võttes arvesse mängijate erinevat ettevalmistust praeguse seisuga.

Hooaegadevahelisel perioodil täiendasid Rezekne koosseisu korraga mitmed leegionärid. Rääkige lähemalt nendest ja teistest muudatustest koosseisus.

Hooajaeelsel perioodil tulid meeskonda kaks noort portugali mängijat. Üks nendest – 20-aastane Mateus Grande Martins – on läbinud klubi Lissaboni Sporting saalijalgpallikooli. Teise mängija nimi on Jorge Manuel Alejandre, ta on 22-astane. Samuti sisenes koosseisu 25-aastane hispaanlane Daniel Ales Robles, kes kaitses eelmisel hooajal Soome klubi Kemi värve, Daugavpilsi Lokomotivist naasis aga Dmitry Borissov. Lisaks sellele on treeningprotsessi kaasatud kolm 19-aastast jalgpalliorganisatsiooni BFK Daugavpils kasvandikku. Seoses juunioride Euro-2019 osaleja Grigori Tsvetkovi kolimisega Riiga õppima jätkab ta karjääri pealinna klubis RABA.

Kas meeskonnale on hooajaks püstitatud mingi konkreetne eesmärk?

Eesmärk on meil alati üks ja see on muutumatu: meistriks saamine ja Euroopa meistrite liigasse pääsemine. Meeskonna ülesanded sõltuvad aga alati olemasolevast eelarvest ja töötingimustest. Just töötingimused ei ole meil veel järjepidevad, seega ka ülesandeid püstitame jupiti, ent need on alati küllalt kõrged ja ambitsioonikad. Tänu meie linna omavalitsuse toetusele ja meie püsivatele partneritele on meil igal hooajal võimalus osaleda nii Läti meistrivõistluste kõrgemas liigas kui ka Balti liigas ─ Baltic Futsal League.

Juba üsna varsti avatakse Rezeknes uus olümpiakeskus, kus meeskond uuel hooajal vastaseid vastu võtab. Rääkige, kuidas kulgeb ehitise ettevalmistusprotsess uueks hooajaks.

Saan öelda, et seoses meie kodumängude ja treeningprotsessiga käib Rezekne uues olümpiakeskuses suur organisatoorne töö. Tekkinud on suur hulk küsimusi ja raskusi, millega oleme kokku puutunud, kuid loodame, et need lahenevad. Samuti loodame, et uue suurepärase saali tribüün saab meie mängudel olema täidetud rohkete siiralt kaasa elavate fännidega. Meie omalt poolt püüame aga anda endast kõik, et rõõmustada publikut oma vaatemängulise ja loodetavasti ka tulemusliku mänguga.