Viimsi Superkarikas. Cosmose karikas Narvas

Futsalihooaeg algas Eestis ametlikult Superkarika matšiga, kus valitsev meister Viimsi FC Smsraha võitis S. Narva United FC-d (6 : 1), kes poleks pidanud selle karika nimel üldse võistlema. Palusime Narva klubi presidendil Aleksandr Dmitrijevil selgitada, miks nii juhtus, ja ühtlasi rääkisime traditsioonilisest hooajaeelsest turniirist, mis toimus Narvas juba 13. aastat järjest.

Aleksandr, rääkige palun Eesti Superkarika matšist. Meile teadaolevalt toimus ettevalmistus hooajaks selle matšiga arvestamata ja sellel osalemine ei olnud planeeritud?

Jah, meie osalemine Superkarikal ei olnud planeeritud, kuna jäime katkestatud hooajal kolmandale kohale ja reeglite järgi pidid karika nimel võistlema pooleli jäänud 2019/20. hooaja võitja Viimsi FC Smsraha ja hõbemedalist Sillamäe Alexela. Praktiliselt vahetult enne meistrivõistluste algust teatas Alexela juhtkond liigale, et nende meeskond ei osale uuel hooajal ja kolm päeva pärast seda, kui see info hakkas levima, teatas Eesti Jalgpalli Liit meile, et peame valmistuma matšiks kui eelmise aasta pronksmedalistid. Sel moel saime kaks nädalat enne kohtumist teada, et meid ootab ees Superkarika mäng ja võib öelda, et selle jaoks polnud me spetsiaalselt valmistunud. Tegime plaane meistrivõistluste alguskuupäeva põhjal, valmistudes vastasteks, kes peaksid meile esimestes voorudes vastu astuma. Kuid tuli mängida antud hetkel riigi kõige tugevama klubi vastu, kes on alates augustist süstemaatiliselt valmistunud Meistrite liigaks. Seejärel juhtus nii, et olime just oma meeskonna moodustamise lõpetanud, kui läksime kohe vastu vastasele, kes oli juba pikka aega olnud heas füüsilises vormis.

Vaatamata negatiivsele tulemusele, kas suutsite võtta säärasest spontaansest hooaja algusest ka midagi positiivset?

Kindlasti arutame kõiki vigu oma treeneriga, suhtleme meeskonnakaaslastega, mõtleme, kuidas vigu parandada, et oleksime kodumatšiks sellesama Viimsiga paremini valmistunud. Meie meeskond on 75 protsenti uuenenud ja meiega on liitunud viis uut mängijat Alexelast. Praegusel hetkel tegeleme vajalike kombinatsioonide ja mitmete taktikaliste nüansside väljatöötamisega. Väga keeruline on mängijaid järsult nende jaoks ebatavalisse skeemi integreerida, kuid eelnevates lahingutes õnnestus meil paljutki näha, et teha edasisi järeldusi oma mängu kvaliteedi parandamiseks.

Lisaks Superkarikale osales eelmisel nädalavahetusel S. Narva United FC ka kodusel eelhooaja turniiril, mis toimus juba 13. korda. Jagage oma muljeid selle kohta.

Turniir toimus eelmisel pühapäeval ja kui eelnevatel aastatel oli sellel rahvusvaheline staatus, siis sel korral osalesid turniiril arusaadavatel põhjustel vaid Eesti meeskonnad: S. Narva United FC, S. Narva United FC II, S. Narva SK Ganza, Cosmos Tallinnast, FC NPM Silmet Sillamäelt, kes hõivas Alexela koha Eesti meistrivõistluste kõrgliigas. Turniir osutus küllaltki pingeliseks, meil oli üsna raske, kuna pidime mängima päev pärast Superkarika matši, ehkki mängijad tulid kokku ja mängisid üpris head mängu.

Grupiringis alistasime kõik vastased, mängides viigi, ja pääsesime seeläbi esikohalt poolfinaali, kus kohtusime S. Narva SK Ganzaga. Kahjuks said poolfinaali ajaks paljud meie mängijad vigastada või olid sunnitud ära sõitma, kuna see oli pühapäeva õhtu ja paljud pidid tööle minema. Seetõttu mängisime kuuekesi ja väsimuse tõttu ei suutnud me vastast võita, kaotades penaltiseerias. Kolmanda koha nimel mängisime NPM Silmetiga, kes kaotas oma poolfinaali Cosmosele ja viimaste jõupingutustega saavutas siiski 3 : 1 võidu. Finaalmängus alistas Cosmos enesekindlalt S. Narva SK Ganza ja võitis Narva Futsal Cup 2020 karika.

Kas võib öelda, et S. Narva United FC on 100 protsenti hooajaks valmis?

Meie puhul ei ole võimalik olla 100 protsenti valmis. Meeskonna moodustamine lõppes mõned nädalad tagasi, mängisime mõned sparringud alles eelmisel nädalal, kuid nüüd saame hakata süstemaatiliselt tegelema nende nüanssidega, mida me ei tabanud, kui meeskonna koosseis ei olnud veel lõpuni paika pandud. Alustame meistrivõistlusi kahe võõrsil peetava kohtumisega ja hakkame liikuma ühe vastase kaupa. Loodame, et koroonaviirus ei katkesta hooaega ning kõige huvitavam hakkab toimuma playoff'ides veebruaris ja märtsis. Ja muidugi ootame põnevusega Balti Futsal League'i hooaja algust.

Valeri Tšumatšenko

BFM-i pressijuht