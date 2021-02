Veebruari saalijalgpall: mängivad kõik!

Möödunud nädala tähtsündmusteks olid kauaoodatud saalijalgpalli meistrivõistlused Lätis, regulaarsete meistrivõistluste lõpetamine Ukrainas ning rida huvitavaid mänge Eestis ja Leedus. Baltic Futsal Marketing pakub ülevaadet viimastest sündmustest nendes meistrivõistlustes.

Pärast pea kolmekuulist pausi, mis on seotud raske epidemioloogilise olukorraga, mängiti Lätis esimesed rahvusliku meistrivõistluse mängud. Turniiritabelit trooniv hooaja peamine favoriit Petrow nagu poleks kurikuulsat pausi märganudki ja jätkas vastaste deklasseerimist, naastes meistrivõistlustesse enesekindla väljasõidu võiduga RABA üle seisuga 5:0. Keeruline on ette kujutada, et keegi saab sellel hooajal segada Petrowi meistritiitlit kaitsmast, vähemalt praeguseks hetkeks konkurente Jelgava meeskonnal pole üldse märgata. Teine Baltic Futsal League klubi – Rezekne taastas hooaega edutult, alistudes väljasõidul suurelt Jekabpilsile 1:7. Just Jekabpils püüab suruda Petrowile peale võitlust, hiilides turniiritabelis meistrile ligi suure hulga mängitud mängude arvelt, kuid kas see meeskond saab suurele konkurentsile vastu seista – see on suur küsimus.

Eestis on Viimsi Smsraha ilmselgelt seadnud sihiks ideaalse meistrivõistluse läbiviimise. Otsustades mängu järgi, mida kehtiv meister näitab, on meeskonnale jõukohane mitte ühtegi punkti kaotada regulaarses meistrivõistluses. Möödunud nädalal saavutasid Viimsi jalgpallurid enam kui veenva võidu Tartu Maksimumi üle – 11:1. Tundub, et teisel kohal liikuv Narva United on lõplikult oma positsioonile kinnistunud ning võit Tallinna Cosmose üle 6:3 on meid faktiliselt intriigist ilma jätnud. Viimsile järgi jõuda enam ei õnnestu, ja selleks, et teiselt kohalt allapoole laskuda, peab Narva ülejäänud mängudes katastroofiliselt läbi kukkuma. Ehkki Narva ja Viimsi silmast-silma kohtumine 6. märtsil saab kindlasti olema suurepäraseks soojenduseks enne play-off mänge.

Kaunase Vytis, kes on viinud läbi kolm mängu vähem, kui tema vastased Leedu meistrivõistlustel, jätkab etterebinud konkurentide tagaajamist. Sellel nädalal sai Vytis kindla võidu VIPi üle 6:1, kuid jõuda järgi Jonavos Vikingaile turniiritabelis ei saanud, kuna need kogusid samuti järjekordsed kolm punkti, alistades külastusmängus Siauliai 5:1. Seega, „viikingid“ jätkavad esirea kinnihoidmist, edestades Vytist kolme punkti võrra, kuid olles seejuures mänginud kolm mängu rohkem, kui Kaunase klubi.

Valgevenes juhib üsna kindlalt Orša VITEN, kelle mahajäämine VRZst ja Stolitsast, kes jagavad teist ja kolmandat kohta, moodustab juba kaheksa punkti. Möödunud voorus klaaris VITEN probleemitult arved meistrivõistluste autsaideri Minskiga, saates tema väravasse viis vastuseta palli. Ent VITENi jälitajad eksisid: Stolitsa jagas punkte BCHga (3:3), VRZ aga on hoopiski kaotas Borisov-900le väljasõidul (4:5). Eelseisvas voorus suunduvad oršalased Gomelisse, kus viiakse läbi keeruline väljasõidu mäng BCH vastu. Pidades meeles laastavat seisu 13:1 Oršas, esimeses ringis, võib olla kindel, et BCH jalgpallurid ihkavad favoriidilt revanši.

Ukrainas on regulaarsed meistrivõistlused juba läbi ja kõik on valmis play-off'i stardiks, mis on planeeritud märtsi keskele. Kehtiv meister Prodexim Hersonist mängib esimeses voorus AFFK Sumy'ga, Uragan Ivani-Frankivskist kohtub Harkivi Monolit-Viva Cupiga, pealinna HITile seisab vastu InBev Žitomõrist, Lvivi Energia aga võtab mõõtu Kardinaliga Rivnest.