Valgevene saalijalgpall: kõige põnevam on alles ees!

Ettevõte Baltic Futsal Marketing jätkab meistrivõistluste ralli lainel koos Baltic Futsal League’is osalevate klubidega. Meid huvitab, kuidas meeskonnad sisenesid niivõrd keerulisse hooaega ja kuidas nad oma rahvuslikel esivõistlustel hoogu võtavad. Valgevene meistrivõistlused liiguvad oma apogee poole – juba 11. voor on lõpule viidud ja meeskonnad on olenevalt turniiri eesmärgist selgelt kahte gruppi jagunenud. Räägime, miks on Viteni ja Stolitsa vastasseis selle hooaja tõeliseks pärliks, mida iga saalijalgpalli fänn jälgima peaks.

Kui käimasolevad Valgevene meistrivõistlused jõudsid poole peale, moodustasid juhtiva grupi Viten (Orsha), Stolitsa (Minsk), VRZ (Gomel) ja BCH (Gomel). Ehkki mõlemad Gomeli meeskonnad jäävad Orsha ja Minski meeskonnast maha, on neil varuks mängimata mängud, mille võitmine aitab viia punktide vahe praktiliselt miinimumini. Viten näitab jooksval hooajal inspireerivat saalijalgpalli, lööb palju väravaid ja laseb vähe sisse lüüa, mille tulemusena juhib harjumuspäraselt sajaprotsendilise tulemusega. Peamiseks mänguks Valgevene meistrivõistluste esimeses ringis oli ehk oktoobrikuine kohtumine Minskis esivõistluste teise favoriidi – Stolitsaga. Tol korral alistati Baltic Futsal League’is osalev klubi seisuga 0 : 4, kuid seejuures märkis isegi Orsha meeskonna treener Aleksei Popov, et vastane ei olnud niivõrd suurt lüüasaamist ära teeninud: „Absoluutne viigimäng, vastane pole sellist alistamist ära teeninud. Tervikuna jättis meie mäng soovida. Võimalik, et asi on psühholoogias – kõik tunnetasid kohtumise olulisust, oli palju kokkupõrkeid ja võitlust, kuid mäng ise ei õnnestunud. Võimalik, et see oli meie kõige halvem mäng.“ Raske öelda, kas spetsialist rääkis pärast nii olulist võitu peamise konkurendi üle tõtt või püüdis sel viisil oma mängijaid takka piitsutada, kuid tema meetod igal juhul töötas – pärast kümmet mängu juhib Viten 30 punktiga, edestades Stolitsat just kolme punkti võrra.

Kui see lüüasaamine kõrvale jätta, siis liigub Minski klubi meistrivõistlustel samuti kindla sammuga edasi, seda huvitavam saab olema jälgida meistrivõistluste lõppjärku. Mingil põhjusel tahaks uskuda, et oma viimast sõna meistrivõistluste võiduajamises pole veel öelnud Gomeli VRZ ja BCH. Kuid üheks asjaoluks, mis võib takistada Stolitsal maksimaalseid tulemusi saavutada, on rahvuskoondiste mängijate suur arv koosseisus. Lisalennud ja -mängud, mikrovigastused, kogunev väsimus – kõigel sellel on hooaja lõppjärgus suur tähstsus. Minski klubi on rahvuskoondiste jaoks tõeline mängijate tootja: enne eelmist pausi komandeeriti Stolitsast Valgevene rahvuskoondisesse korraga kaheksa mängijat ning juba on teada, et novembri lõpust on Nikolai Grytsyna ja Sergei Malyshko Ukraina koondise käsutuses, et osaleda sõprusmängudes Moldova vastu, Artur Melkonjan aga aitab Armeenia koondist edasilükatud Euro kvalifikatsioonimängudes Bulgaaria koondise vastu. Kahtlemata on koondise mängijaid ka Vitenis, Valgevene koondise väravat kaitses ühes peetud sõprusmängus Moldova vastu Orsha väravavaht Andrei Churilin. Artyom Kozel, Anton Gusakov ja Pavel Ragovik kirjutasid aga igaüks enda arvele ühe värava. Hooaja lõpus tõuseb igal juhul esiplaanile klubiarstide töö, kuna ainult õige lähenemine taastumisele võimaldab mängijatel (eriti koondise mängijatel) püsida otsustavate mängude eel värsked.

Veel üks oluline asjaolu on hoiak ja siin on oluline treenerite töö, kes peavad tegema kõik, et mängijad saaksid aru vastutuse suurusest tulemuste saavutamisel, kuid seejuures ei põleks läbi. Näiteks möödunud nädalal saavutas Stolitsa veenva võidu Ohrana Dinamo üle (5 : 1), mis võimaldas Vitenit turniiritabelis mitte käest lasta, ehkki Minski mängijate peatreener Dmitry Kameko ei jäänud oma meeskonna tegevusega rahule. „Dünaamika ja hoiaku mõttes mängisime hooaja halvima mängu. Vaheajale läksime ebamugava seisuga 2 : 0, see on aga kõige ohtlikum seis, see annab kahtlase mugavustunde, mistõttu võib pärast raskusi tulla. Hea, et mehed suutsid keskendunult mängida ja viisid asja võiduni,“ rääkis spetsialist pärast mängu. Tasub märkida, et seadusandlike organite otsusega toimuvad kõik Valgevene mängud ilma pealtvaatajateta ja see avaldab samuti mängijatele suurt mõju, mida kurtis ka Kameko pärast mängu Ohrana Dinamoga: „Mäng ilma publikuta jätab mängijatele suure jälje. Seda juba alateadvuse tasemel – poisid sisenevad tühja saali, vaikusesse, ja mängu õhkkond hakkab sarnanema pigem treeninguga. Mängijatele tuleb meelde tuletada, et fänne pole tribüünidel, kuid nad on internetis, jälgivad televisiooni vahendusel, ja sportlastel tuleb igal juhul enda demonstreeritava mängu eest vastutus võtta.“

Jääb üle loota, et otsustavate lahingute ajaks olukord oluliselt paraneb, vaatajad lastakse tribüünidele ja mängijad saavad medalite eest võidelda saalijalgpalli pidulikus atmosfääris. Vähemasti olukord Valgevene meistrivõistlustel räägib sellest, et meid ootab ees võimas sündmuste hargnemine riigi juhtivate klubide osalusel, kelle vastasseisust hakkavad parketil sädemed lendama. Kui te mingil põhjusel ei ole neid meistrivõistlusi jälginud, siis praegu on kõige sobivam hetk, et sellega algust teha.

Allikad: fc-stalitsa.by, fcviten.by