Valeri Smelkov: võib-olla vahetan ametit

Eelmises loos rääkisime sellest, kuidas jalgpalli sundseisaku perioodil vallutas Baltic Futsal Marketing küberkeskkonna ja korraldas käigupealt kolm kübersaalijalgpalli promoturniiri, kuhu olid kutsutud Baltic Futsal League’i klubide tegevmängijad. Vaatamata kogemuse puudumisele tegid mehed läbi terve seeria suurepäraseid võistlusi ja näitasid üles täit valmisolekut suureks küberturniiriks, milleks osutus Balti kübersaalijalgpalli liiga. Öeldu illustreerimiseks tegime intervjuu Narva Unitedi meeskonna väravavahi Valeri Smelkoviga.

Alustuseks BKFL-i ühe värvikaima osaleja spordikarjäärist:

Eesti jalgpalli meistrivõistlused: TVMK, Narva Trans, Lootus, Lokomotiv

Eesti koondis U-17, U-19

Eesti saalijalgpalli meistrivõistlused: Narva United

Eesti Superkarika kahekordne võitja – jalgpall

Eesti Karika finalist – jalgpall

Eesti meister – saalijalgpall

Suure jalgpalli väravavaht liikus saalijalgpalli juurde …

Tegelikult ma ei võtnud Narva saalijalgpalli presidendi ja oma sõbra Aleksandr Dmitrievi kutset kohe vastu. Pärast jalgpallurikarjääri lõpetamist sõitsin tööle Inglismaale ja alles seal võtsin vastu otsuse proovida kaitsta Narva saalijalgpalli väravaid. Hakkasin mängudele lendama ning juba minu esimesel hooajal sai Narva United Eesti meistri tiitli ja osaluse meistrite liigas. Logistiliselt oli see väga keeruline, kuid võitudest tulenev rõõm ja võimalus sõpru aidata osutusid kaalukamaks.

Eesti meistrivõistlused – mainekas võistlus – ja lisaks veel Baltic Futsal League. Kuidas te isiklikult uue liiga vastu võtsite?

Suurepäraselt. Mulle meeldib organisatsioon ja kõik, mis on BFL-iga seotud. Meie jaoks on see uus hindamatu rahvusvaheline kogemus: kus veel saaks Narva lühikese aja jooksul mängida tugevate meeskondadega Venemaalt, Valgevenest, Lätist ja Leedust? Ehkki see hooaeg lõppes ootamatult, nautisin mina isiklikult ja ka minu meeskonnakaaslased seda väga. Tõsi, pärast seljavigastust ei ole ma ühestki mängust osa võtnud, kuid käisin Peterburis Narvat toetamas ja nägin kõike oma silmaga.

BFL-i meistrivõistluste sunnitud pausi otsustasid korraldajad asendada uue liiga uue turniiriga – BKFL-iga. Olete küberspordis kogenud?

Küberspordi vastu tunnen huvi juba võrdlemisi ammu, kuid kübersaalijalgpalli proovisin esimest korda alles BKFL-is osaledes. Väga meeldib mängida ametliku turniiri raames, kuid veel enam meeldib see, et liiga tõi meile tagasi mitte üksnes võistlusvaimu, vaid ka Balti jalgpallipere tunde. Me suhtleme! Me mitte ainult ei osale korraldajate poolt mängude koordineerimiseks loodud spetsialiseerunud võrgustikugrupis, vaid oleme loonud ka oma grupi WhatsAppis, otse konkurentidega Rezeknest, ja meie dialoogid väärivad meenutamist!

Kas tulemusega 0 : 12 lõppenud mäng Rezeknega läks hinge?

Muidugi! Kuid oli ka võimalus mitte kõiki punkte kaotada. Internet, iseäranis selle kiirus, mõjutab tulemust. Siiski asume seda olukorda parandama. Normaalsel sportlasel ei saa olla muud eesmärki peale võidu. Kusjuures, samas grupis lubasime me Rezekne meestele sooja vastuvõttu Narvas.

Teie hääl on üks BKFL-i häältest. Kas kommenteerimine on lihtsalt hobi või on see seotud uue ameti planeerimisega?

Hetkel hobi, mis võib kujuneda ka ametiks. Miks mitte! Mulle meeldib ja oskan seda teha kahes keeles. Tahan areneda ja saata oma kommentaaridega mitte üksnes BKFL-i mänge.