Vajate staare Barcelonast? Lennake peale!

Baltic Futsal Marketing jälgib saalijalgpalli valdkonnas eesrindlikku ajakirjandust ega jäta tähelepanuta kõige kuumemaid uudiseid. 7. märtsil toimuvad Barcelona uue presidendi ja juhatuse valimised – struktuuri, kuhu kuuluvad jalgpalli-, saalijalgpalli-, korvpalli- ning muud meeskonnad. Selle kuupäevani on kogu spordi planeerimisega seotud tegevus klubis peatatud. Nagu kirjutab Hispaania portaal sport.es, peab Kataloonia klubi allkirjastama lepingu Pitoga Interist, lepinguid Dídaci, Aicardo, Ximbinha, Danieli ja Esquerdinhaga aga ei pikendata.

Saalijalgpall, nagu ka teised spordialad, mida Barcas kultiveeritakse, on saanud olukorra pantvangiks ja seetõttu on saalijalgpallimeeskonna olukord vaatamata esindaja Chus Laose ning peatreener Andreu Plaza (kellel on lepingud kuni 2022. aasta juunini) suurepärasele tööle õhku rippuma jäänud. Ehkki otsuseid hakkab vastu võtma uus nõukogu, ei saa välistada koostöö jätkumist mõlema spetsialistiga – just nemad on olulisel määral vastutavad suurepärase tiitliseeria eest kolme viimase hooaja jooksul, mille kulminatsiooniks sai võit Meistrite liigas, mis saavutati 11. oktoobril Palau Blaugranal.

Klubi majanduslik olukord ja pandeemia tõttu tekkinud kahtlused täisväärtusliku hooaja osas tingivad viie mängija lahkumise, kelle leping lõpeb 30. juunil. Nendeks on väravavaht Dídac Plana, kaitsja-ääremängija Aicardo, ründaja Daniel Shiraishi ning „tugisambad“ Esquerdinha ja Ximbinha.

Lisaks Plazale on leping veel pooleteiseks aastaks olemas portugallasel André Coelhol (koostöö allkirjastatud suvel) ja noortemeeskonna kasvandikul Bernat Povillil, lepingud kuni 2023. aastani Adolfol, Joselitol ning brasiillastel Marceniol, Diegol ja Mateusel. Kõige pikaajalisemad lepingud (kuni 2024. aastani) on kolmel mängijal: trauma saanud kaptenil Sergio Lozanol, maailma parimal mängijal Ferrãol ja väravavahil Miquel Feixasel.

Uus juhtkond peaks allkirjastama kokkuleppe brasiillase Pitoga, kes ei pikenda lepingut Movistar Interiga ja peaks saama uueks Barca sümboliks. Keerulisem on olukord veel ühe brasiillase, Gadeyaga, kes on praegu Kairati ridades, ja argentiinlase Mati Rosoga, kes sai hiljuti raske trauma sõprusmängus Usbekistan – Argentina.

Seega on Baltic Futsal League’is osalejail ainulaadne võimalus astuda läbirääkimistesse legendidega, kelle meisterlikkus aitab klubidel end nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel areenil oluliselt kindlamini tunda. Meie andmetel tunnevad lisaks rikastele Venemaa ja Portugali klubidele Kataloonia staarmeeskonna vastu juba huvi ka esindajad Ukrainast, Valgevenest, Leedust ja Lätist.

Barcelona mängijate lepingute lõppemise tähtajad

Dídac Plana – juuni 2021

Aicardo – juuni 2021

Leonardo Esquerdinha – juuni 2021

Ximbinha – juuni 2021

Daniel Shiraishi – juuni 2021

Andreu Plaza (treener) – juuni 2022

André Coelho – juuni 2022

Bernat Povill – juuni 2022

Adolfo – juuni 2023

Diego – juuni 2023

Marcenio – juuni 2023

Mateus – juuni 2023

Joselito – juuni 2023

Sergio Lozano – juuni 2024

Ferrão – juuni 2024