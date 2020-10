Ülemaailmne koroona versus saalijalgpalli kroon

Baltic Futsal Marketing käsitleb aeg-ajalt koroonaviiruse pandeemia teemat, mille taustal toimuvad siiski rohkem või vähem edukalt Euroopa riikide rahvuslikud meistrivõistlused. Koroona ei lase klubidel ja liigadel üle maailma omavahel võrdses ning ausas võitluses saalijalgpalliplatsidel suhteid klaarida. Ent kõige eredamaks näiteks hiiglaslikest jõupingutustest võistluste korraldamisel on UEFA töö 2019/20 hooaja meistrite liiga veerandfinaaliga, mis toimub 9.−11. oktoobril Barcelonas.

Alustuseks meenutame, et finaalineliku moodustavad kaks esindajat Hispaaniast ja kaks Venemaalt. Kuulus Barcelona võõrustab Palau Blaugrana koduväljakul kaasmaalasi Murciast – meeskonda ElPozo – ja Venemaa klubisid MFK KPRF ning Tyumen. See suursugune finaal pidi toimuma selle aasta aprillis Minskis, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu tõsteti see oktoobri peale ja viidi üle Kataloonia pealinna.

Veerandfinaali elluviimiseks töötati suvega välja terve strateegia, mis hõlmas erineva valdkonna spetsialistide kaasamist eelkõige osalejate endi turvalisuse tagamiseks. Sellest, et mängud toimuvad ilma pealtvaatajateta, ei tasu eraldi rääkidagi: praegu on Euroopas tervikuna ja iseäranis Hispaanias käimas pandeemia teine laine. Kõik säärase mastaabiga üritusega kaasnevad teenistused (press, teenindus, turvateenistus, puhastusteenus) saavad täitmiseks oma protokolli, mis ei kattu aga üheski punktis osalejate protokolliga. Alljärgnevalt räägimegi, mida meil õnnestus teada saada selle protokolli kohta, mida hakkavad järgima kõigi nelja meeskonna delegatsioonid juba nädala pärast.

Maksimaalselt 72 tundi ja minimaalselt 24 tundi enne lendu Barcelonasse peavad kõik delegatsiooni liikmed (igas delegatsioonis maksimaalselt 30 inimest) saama COVID-19 testide vastused UEFA volitatud SYNLABi laborilt. Juhul kui delegatsioonide koosseisus ilmneb üks või mitu positiivset vastust, jäävad vastavad esindajad koju. Ent juhul kui nende hulgas, kes on andnud positiivsed testid, on neid, kes on viiruse juba varem läbi põdenud, siis võib sellist testi lugeda valepositiivseks ja otsuse delegatsiooni liikmete väljalennu kohta võtavad vastu kohalikud viiruse leviku üle järelevalvet tegevad üksused. Barcelonasse saabumisel teevad kõik kordustesti, mille vastus saabub selleks eraldi loodud rakenduse kaudu, milles saab oma hoolealuste tulemusi näha vaid rakenduses registreerunud konkreetse meeskonna arst. Ning kui seekord tuvastatakse kellelgi koroonaviirus, siis võtavad otsuse sportlase või kogu meeskonna (delegatsiooni) järgneva isolatsiooni kohta vastu juba Kataloonia võimud. Selle tarvis saadavad osalevate meeskondade meditsiiniüksused UEFA-sse juba enne meeskondade Barcelonasse väljumist nende inimeste haiguslood, kes on juba varem viiruse läbi põdenud ja on turniiri nimekirjas, kuivõrd test võib samuti osutuda valepositiivseks.

Võib tunduda, et kõik on meeletult keeruline ja mitmeastmeline, kuid praktika näitab, et üksnes sellised meetmed saavad kaasa aidata veerandfinaali kõrgetasemelisele läbiviimisele, vältides mistahes liiki kaotusi, sealhulgas mainekaotust.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht