Ukraina saalijalgpall tuleb järjest lähemale

Baltic Futsal Marketing jätkab nende riikide rahvuslike meistrivõistluste tutvustamist, kelle esindajad koputavad BFL-i uksele.

Ukraina Extra-Liga meistrivõistlused lähenevad kulminatsioonile – kaks kolmandikku hooajast on seljataga, kuid järelejäänud kuus vooru võivad veel turniiritabeli lõppseisu olulisi muudatusi tuua.

Järelejäänud mängude peamine intriig seisneb vast regulaarvõistluste tulemuste alusel esikuuikusse pääsemises. Kui Prodexim (Herson), HIT (Kiiev), Uragan (Ivano-Frankivsk) ja Energia (Lviv) võivad end tunda võrdlemisi mugavalt ning Kardinal Rivne peab lihtsalt koguma mõned lisapunktid, siis kuuenda koha eest on oodata tõelist lahingut. Isegi De Trading Nikolaevkast, kes on hetkel viimane, jääb kuuendal positsioonil asetsevast AFFK Sumyst maha kõigest nelja punkti võrra. Muuseas, selline tihe seis turniiritabeli lõpus on tingitud AFFK Sumy mängijatest enestest, kes jäid Hmelnõtskõis alla kohalikule Sokolile seisuga 3 : 4. Nii katkestas Sokol oma üheksast mängust koosneva kaotusteseeria, lahkus viimaselt kohalt ja säilitab lootust esikuuikusse pääseda. Hmelnõtskõist pärit klubil pole hooaja lõpus just kõige kergem graafik: tuleb mängida kolme klubiga esinelikust, mis kahtlemata kahandab nende šansse kuuendale kohale jõuda, kuid seni, kuni need on olemas, võitleb Sokol lõpuni välja.

Meistrivõistluste liider ja peamine favoriit Prodexim Hersonist naasis rahvuslike meistrivõistluste mängude juurde pärast Põhja-Iirimaa Rosario hävitamist Meistrite liigas (28 : 1). Heatujuliselt ja liigselt pingutamata hankis valitsev meister juurde kolm järjekordset punkti, saades jagu Žitomõri InBevist seisuga 7 : 3. HIT tegi vea Rivnes, kus ei suutnud lõpuvileni võiduseisu 3 : 1 säilitada. Kardinal Rivnele tuleb au anda, sest meeskond ei andnud alla ja suutis mängu naasta, saavutades enda jaoks niivõrd olulise viigi – 3 : 3.

Suurima võidu saavutas möödunud voorus Uragan, hävitades Harkivi Monolit-Viva Cupi seisuga 6 : 0. See võit võimaldas Ivano-Frankivski klubil jõuda järele HIT-ile, kes kaotas punkte Rivnes. Uragan jagab teist kohta kiievlaste ja Lvivi Energiaga, kõik kolm klubi on kogunud 25 punkti.

Kahenädalane paus koondisemängudes annab klubidele võimaluse hinge tõmmata ja keskenduda oma eesmärkide täitmisele hooaja esimese etapi lõpuosas. Mis puudutab Ukraina koondist, siis 8. ja 9. detsembril mängib rahvusmeeskond kaks sõprusmängu Moldova meeskonnaga.

Extra-Liga järmine voor on planeeritud 13. detsembrile ning selle pärliks peaks saama Uragani ja Prodeximi vastasseis. Esimese ringi mängus Hersonis saavutasid võõrustajad kindla võidu tulemusega 8 : 3 ja nüüd on Ivano-Frankivski meeskonnal hea võimalus revanšiks, tõestamaks oma kavatsuste tõsidust meistritiitli suhtes. AFFK Sumy ja Monolit-Viva Cupi mäng saab olema määrav edasises võitluses kuuenda koha eest. Pärast 12 mängu on klubid kogunud 11 punkti ja edu silmast silma kohtumises annab võitjale kaaluka eelise.

Igor Smirnov