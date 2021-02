Ukraina saalijalgpall: lõpplahendus juba täna!

Ukraina Extra-Liga meistrivõistluste lõpuni on jäänud vaid üks voor ja just see määrab lõplikult klubide kuuiku, kes jätkavad võitlust tiitli eest. Baltic Futsal Marketing esitleb esivõistluste järelejäänud mängude seisusid.

Eelviimases, 17. voorus võis UEFA Meistrite liiga valitsev meister ja osaleja Prodexim tagada endale meistrivõistluste tulemuste alusel esikoha. Selleks oli Hersoni esindajail vaja kodus võita Lvivi Energiat, kes mitu vooru enne esimese etapi lõppu tagas endale turniiritabelis vähemalt neljanda koha. Tabeli kolmandast reast võisid „energeetikud“ unistada vaid eduka etteaste korral Hersonis, kuid Prodeximi mängijad olid teist meelt. Kaks väravat esimese kolme minuti jooksul demonstreerisid piltlikult „veskimeeste“ soovi lõpetada võitlus esikoha eest võimalikult vara. Mitte iga Ukraina klubi ei suuda naasta mängu pärast seisu 2 : 0 valitseva meistri vastu, seega oli Energial väga keeruline. Teise poolaja alguses lõid meeskonnad vaheldumisi väravaid, lõpliku seisu tablool pani paika Peter Shoturma kaks minutit enne lõpuvilet. 4 : 1, Prodeximist saab meistrivõistluste võitja ja nad kinnistavad endale hooaja peamise favoriidi seisuse.

Veel kaks klubi, kes on juba esikuuikusse pääsmed välja võidelnud – Uragan Ivano-Frankivskist ja Kiievi HIT – lahendasid silmast silma kohtumisel teise koha saatuse. Kiievlastel oli vaja võita selleks, et tagada endale tabelis teine koht, kuid Ivano-Frankivskis punkte püüda HITil ei õnnestunud – viigiseis 1 : 1, mis püsis enamiku mängu ajast, muutus siiski enne lõppu seisuks 2 : 1 peremeeste kasuks pärast edukat trahvilööki, mille lõi Daniil Abakshin. Pärast seda võitu läks Uragan turniiritabelis HITist mööda, edestades kiievlasi kahe punkti võrra.

Ent tõeline intriig Ukraina Extra-Ligas seisneb võitluses esikuuiku kahe viimase pääsme eest. Nendele pretendeerivad korraga viis meeskonda ja vaid DE Trading Nikolaevkast ei liigu enam viimaselt kohalt kusagile. Tõenäoline BFL-i osaleja Sokol Hmelnõtskõist on olnud sellel hooajal parimas vormis ja säilitab head võimalused võitluse jätkamiseks Ukraina tugevaimate klubide seas. Kaks vooru varem saavutas Sokol kindla võidu Energia üle (6 : 2), möödunud voorus saavutati aga kangelaslik võit ühe konkurendi – Rivne klubi Kardinali üle. Praktiliselt kogu mängu vältel olid meeskonnad tasavägised, kuid Hmelnõtskõi mängijatel õnnestus ennastsalgavalt säilitada tablool lõppseis 4 : 3 enda kasuks. 30. jaanuaril seisab Sokolil ees edasilükatud võõrsil peetav mäng DE Tradingu vastu ja võit Nikolaevkas võimaldab neil tõusta ihaldatud kuuendale kohale.

Kardinal on aga sellel talvel Extra-Liga peamine pettumuse valmistaja: veel novembris oli keeruline ette kujutada, et Rivne mängijad ei pääse esikuuikusse, kuid viiest lüüasaamisest koosnev seeria muutis täielikult seisu ning lõplik mäng Harkivi Monilit-Viva Cupi vastu saab otsustavaks ja toimub deviisi all „kõik või mitte midagi”. Võit tagab Kardinalile edasipääsemise, kaotus aga jätab Rivne esindajad praktiliselt ilma kõikidest võimalustest esikuuikusse jõuda. Monolit-Viva Cup on meistrivõistluste lõpupoole samuti hoogu maha võtnud ja enne võitu DE Tradingu üle oli neil selles voorus (2 : 1) vaid kolm kaotatud mängu.

Harkivlaste jaoks saab eelseisev mäng sama oluliseks kui jalgpalluritele Rivnest. Mõlemad meeskonnad on olukorras, kus viik võib mõlemale kahju tuua. Sest just viigiga (2 : 2) lõppes möödunud vooru mäng Žitomõri InBevi ja AFFK Sumy vahel, mille tulemusena mõlemad meeskonnad praktiliselt lasid käest võimaluse esikuuikusse tõusmiseks. Lisaks astus Sumy mängijate peatreeneri kohalt tagasi Ivan Skitsko. Kas see tähendab kapituleerumist? Vastuse sellele küsimusele saame 13. veebruaril, mil leiabki aset intrigeeriv lõppvoor.