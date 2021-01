UEFA Meistrite liiga: intriig paisub!

Baltic Futsal Marketing jälgis Meistrite liiga 1/8-finaali loosimist, mis toimus Šveitsis Nyonis asuvas UEFA peakorteris. Loosimise tulemusel moodustusid mõned ettearvamatud paarid, vaatamata sellele, et peaaegu kõik paigutatud meeskonnad mängivad üheainsa mängu finaalturniiri kaheksa hulka pääsemise nimel kodus.

Niisiis, UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga 1/8-finaali loosimine jagas klubid kaheksaks paariks, kes kohtuvad omavahel 16.–21. veebruaril. Võitjad sõidavad finaalturniirile Minskisse, kus 28. aprillist kuni 3. maini selgitatakse välja Meistrite liiga 2020/21. hooaja meistrid.

1/8-finaali paarid

Inter (ESP) – Kherson (UKR)

Aktobe (KAZ) – Dobovec (SVN)

Kairat (KAZ) – United Galati (ROU)

Olmissum (CRO) – KPRF (RUS)

Benfica (POR) – Berettyóújfalu (HUN)

Ugra (RUS) – Vytis (LTU)

Barcelona (ESP) – Asnières Villeneuve (FRA)

Sporting (POR) – Chrudim (CZE)

Pöörame tähelepanu asjaolule, et Baltic Futsal League’i esindaja Kaunase Vytis sattus kokku ühe viimase aja tugevaima Venemaa meeskonna Gazprom-Ugraga Jugorskist. See saab Leedu meistri jaoks olema ääretult raske vastasseis, kuid mängus on pääsemine Valgevene pealinnas peetavale finaalturniirile, mis toimub seekord niivõrd harjumatu meeskondade arvuga.

Teistest paaridest on kõige huvitavam ja ettearvamatum vastasseis Barcelona ja Prantsuse meistri Asnières Villeneuve’i vahel. Asi on selles, et Barca kaotas 1/16-finaali mängus Prishtinaga oma liidri Sergio Lozano, ning ka Hispaania meistrivõistlustel pole meeskond praegu tippvormis. Prantslased aga näitasid oma väljaõpet, mängides Itaalia Pesaro vastu ja lüües selle tugeva meeskonna Meistrite liigast välja. Allpool toome ära tänapäeva saalijalgpalli ühe eredaima tähe Ricardinho vastuse küsimusele tema äreva seisundi kohta pärast seda mängu.

„Igaüks, kes tegeleb selle spordialaga ja kes armastab seda nagu mina, käituks nii, nagu ei oleks olemas ei esimest ega viimast korda, isegi kui viimane kord kahjuks siiski kunagi tuleb. Kuid nagu olen korduvalt öelnud, Asnières Villeneuve’iga pole ma kunagi trofeesid võitnud. Ma tahan võita, ma tean, et see on keeruline, kuid oleme siiski veel mängus. Selles etapis on meid juba surnuks kuulutatud. Meil õnnestus olla heas meeskonnas, nüüd aga saame veel parema meeskonna! Jätkame tööd, et olla suurepärasel tasemel ja võimelised konkureerima teiste meeskondadega. Tahame end täiustada, tahame aidata Asnières’il areneda ja tõusta nii kõrgele kui võimalik. Ükski Prantsuse meeskond pole veel sellesse staadiumisse jõudnud, kuhu meie praegu siseneme, ning kes sinna ka ei jõuaks, see unistab edasipääsemisest. Ja ka meie unistame sellest.”

Lihtne ei saa olema ka Venemaa KPRFil Horvaatias, kus on tunda järsku minijalgpalli taseme tõusu, ning Kasahstani esindajal Aktobel oma väljakul Doboveci (sisuliselt Sloveenia koondise) vastu. Teistes paarides on tulemus enam-vähem ennustatav.