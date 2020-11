UEFA Meistrite liiga: Baltikum loodab edasi pääseda

Baltic Futsal Marketing uuris Meistrite liiga eelvoorus osalevate Balti riikide klubide mängijate ja treenerite arvamust nende vastaste kohta mängude esimeses etapis. Leedu meister, Baltic Futsal League’i mängudes osaleja Kaunase Vytis kohtus Rootsi meistri Hammarbyga. Kaunasest pärit klubi peatreener Kirill Krasiy märkis ära mõningad koroonaviiruse pandeemia tõttu tekkinud keerukused mänguks ettevalmistamisel.

Veel enne loosimist oli teada, et meil on kaks võimalikku varianti: kas Rootsi meister või Šotimaa meister. Tõenäoliselt sattus meile selle paari tugevaim vastane – Hammarby näib keerukama oponendina kui Soltrais.

Olete juba jõudnud Hammarby kohta mingit infot koguda?

Praegu on selline aeg, et väga keeruline on midagi operatiivselt välja uurida – pandeemia tõttu on end vastaseks ette valmistada nüüd keerulisem. Meil on mõningad andmed Rootsi meistri kohta, ent täit pilti veel pole. Tean, et nende eest mängib suur hulk leegionäre, iseäranis araabia maadest.

Vatsavalt UEFA otsusele seisab teil ees üks mäng, mis otsustab Meistrite liiga järgmisesse vooru pääsemise. Kuidas suhtute sellisesse formaati?

Kaldun arvama, et traditsiooniline kahest mängust koosnev variant oleks olnud rohkem vastuvõetav. Inimesed külastavad mänge, elavad oma lemmikmeeskondadele kaasa, ja ka meeskondadel on alati meeldivam mängida kaasaelajate saatel, kuid nüüd meil sellist võimalust ei tule. Seega, lähtudes nendest arusaamadest, oleksin valinud kahe mänguga formaadi.

Rootsi meistrivõistlustel on juba mängitud neli vooru, Hammarbyl on olemas mängupraktika, Vytis aga alles siseneb hooaega – meistrivõistluse start on planeeritud novembri algusesse. Kas see asjaolu saab olema Rootsi meistri jaoks eeliseks?

Muidugi, Hammarby saab rohkem mängida, on sõiduvees, ja ka meie ettevalmistus on koondisemängude tõttu pisut rikutud – kõik jõuvarud on hetkel suunatud sellele, et saavutada positiivne tulemus Euroopa meistrivõistluste valikmängudes Montenegroga. Pärast neid kohtumisi ei jää meile väga palju aega eraldi Meistrite liigaks valmistuda. Kuid vastasega kohtumise hetkeks jõuame läbi teha Leedu meistrivõistluste kaks vooru. Lisaks on meil palju koondise mängijaid ja nad saavad vajaliku mängupraktika.

Kas teete neid asjaolusid arvestades mingeid erilisi ettevalmistusplaane Hammarbyga kohtumiseks või lähenete mängule tavarežiimis?

Meie hoiak saab kindlasti olema erinev sellest, kuidas me valmistume Leedu meistrivõistluste mängudeks. Tegemist on Meistrite liigaga, üksainus ja mistahes eksimus võib saada otsustavaks. Teadvustame endale eelseisva sündmuse vastutusrikkust ja olulisust, seega hakkame selleks kohtumiseks ette valmistama ning end hoopis teistmoodi häälestama.

Veel üks Baltic Futsal League’i mängudes osaleja Petrow kohtus Meistrite liiga eelvoorus Slovakkia meistri Lučeneciga. Läti klubi jalgpallur Maksim Sen kommenteeris loosimise tulemusi, väljendades rahulolu, et niivõrd oluline mäng toimub Petrowi koduväljakul.

Ma ei saa öelda, et tunneme Slovakkia meistrit hästi, enne loosimist oli meil rohkem infot nende naabrite – tšehhide kohta. Kuid me teame, et Lučeneci peatreener juhib ka Slovakkia koondist, milles mängivad pooled Lučeneci mängijad. Ent oleme juba saanud video nende viimastest mängudest, seega ettevalmistus on alanud, õpime tundma vastase tugevaid ja nõrku külgi.

Sel hooajal koosneb eelvoor ühest mängust. Kas eelistaksite mängida harjumuspärases formaadis või on tänapäeva reaalsuses mugavam läbi viia üks kohtumine, mis osutubki otsustavaks?

Siin tuleb jälgida asjaolusid. Pandeemia tingimustes on optimaalseks variandiks üks mäng. Teisest küljest, tavatingimustes oleks meil eeletapi läbimise võimalus suurem. Kuid see ei tähenda, et me ei sea endale eesmärgiks järgmisesse vooru pääsemist.

Teie meeskond hakkab mängima kodus, kuid tühjade tribüünidega. Kas asjaolu, et ei ole vaja sõita Slovakkiasse, on abiks?

Meil on väga vedanud, et mängime oma ajaloo esimese Meistrite liiga mängu kodus, olgugi et tühjade tribüünidega. Eriti kuna olukord muutub iga päev ja on risk jääda pikemaks ajaks võõrasse riiki või jääda pärast koju naasmist karantiini.

Läti meister on praegu pausil liiga mängijate positiivsete testitulemuste tõttu. Kas ajutine seisak mõjutab meeskonna seisundit ja mänguks valmistumist?

Meistrivõistluste mängudeta oleks meil rohkem võimalusi sihipäraselt slovakkidega mänguks ette valmistada, kuid siiski oleks soovinud, et meistrivõistlused taastuksid juba sel laupäeval ja saaksime mängupraktikat, millest meil väga vajaka.

Andrei Golovin, Eesti meistri – klubi Viimsi Smsraha juht, kellele sattus loosi tahtel esimesel etapil Horvaatia meister Olmissum, väljendas end intervjuus ühele agentuuridest optimistlikumalt.

Oleme juba jõudnud vastast jälgida. Nendes videotes, mis olid internetis leitavad, me midagi hirmutavat ei näinud. Meeskond on häälestatud järgmisesse vooru pääsemisele. Sõidame Horvaatiasse võitma!

Igor Smirnov