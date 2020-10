UEFA Meistrite Liiga 2020/21. Mängime uutviisi

Baltic Futsal Marketing jätkab teie kurssiviimist maailma saalijalgpalli kõige mainekama klubipõhise sündmusega. Jah, just nimelt, maailma saalijalgpalli UEFA Meistrite Liiga vaatajahuvi mõõtmise tulemused ületavad teiste rahvusvaheliste turniiride sarnaseid näitajaid.

Oleme juba valgustanud saalijalgpalli populaarsuse teemat Lõuna- ja Põhja-Euroopas, samuti rääkisime põhjalikult USAs furoori tekitanud minisaalijalgpallist. USAs on turunduslik aspekt saanud kultuseks ja tulemus ei lasknud end kaua oodata. Mis puudutab rahvusvahelisi turniire, siis ei saa ühtegi kaasaegset mandritevahelist või Aasia karika mängu võrrelda populaarsuse poolest UEFA Meistrite Liigaga, kus astuvad üles Euroopa parimad klubid kõrvuti riikide esivõistluste võitjatega, kes alles alustavad saalijalgpalli arendamist. Jah, mitmeastmeline süsteem, mis koosneb kolmest voorust – eelvoor, põhivoor ja eliitvoor –, ei anna madala reitinguga riikidele võimalust poolfinaalidesse pääsemiseks, ent ainuüksi osalemine sellisel mainekal võistlusel mobiliseerib klubisid aktiivsele tööle, mis on suunatud spordiala arendamisele oma riigis.

Oma vooru korraldamise taotluste seas on üha rohkem saalijalgpalli jaoks eksootilisi riike, nagu Malta ja Gibraltar. Algajaist korraldajail on huvitav töötada UEFA kontrolli all ja täita põhjalikke ettekirjutusi järelevalvajatelt, kelle pilgu alt pole võimalik peita ühtegi korralduslikku pisiasja: kõike tehakse väljatöötatud juhendi alusel ja see annab lõppkokkuvõttes hullumeelse efekti. See seisneb selles, et maineka võistluse läbiviimise kogemus viiakse üle oma mänguväljakule ja rahvuslike meistrivõistluste tase kasvab igal juhul.

Kindlasti räägime sel teemal ka edaspidi, seniks aga pöördume tagasi lähenevate Meistrite Liiga mängude juurde. Koroonaviiruse pandeemia tõttu kujuneb võistlus hoopis teistsuguseks.

UEFA Meistrite Liiga saalijalgpalliturniir toimub 2020/21. hooajal üksikute väljalangemismängude formaadis ja päädib finaalturniiriga ühes linnas kaheksa meeskonna osalusel. UEFA täitevkomitee võttis 16. septembril vastu otsuse lükata turniir edasi ja muuta selle formaati seoses praeguse COVID-19 olukorraga Euroopas. Otsuse eesmärk on vähendada riske, andes UEFAle, klubidele ja rahvuslikele assotsiatsioonidele rohkem aega kujunenud olukorra asjaoludega kohanemiseks, põhjalikumaks valmistumiseks mängudeks, väljasõitudeks ja UEFA protokolli rakendamiseks.

Mis puudutab eelseisvaid mänge ja meeskondade esindatust, siis praegu on teada järgmist.

Eelvooru loosimine toimub 27. oktoobril 2020 kell 13.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

Eelvoor toimub perioodil 24.–29. november 2020.

1/32-finaal: 12.–17. jaanuar 2021.

1/16-finaal: 16.–21. veebruar 2021.

Lõppstaadium – kaheksa meeskonna turniir (veerandfinaalid, poolfinaalid ja finaal) toimub aprilli lõpus / mai alguses. Läbiviimise koht selgub hiljem.

Meenutame, et Balti riigid on Meistrite Liiga 2020/21. hooaja mängudes esindatud järgmiste klubidega: Eesti – Viimsi FC Smsraha, Läti – Petrow (Riia), Leedu – Vitis (Kaunas).

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht