UEFA: iga riik väärib toetust

Olles jutustanud ameeriklaste turunduslikest kangelastegudest ja vaatajarekorditest Brasiilias, naaseb Baltic Futsal Marketing spordiala arengu teema juurde Euroopas. Hiljuti sai teatavaks uudis pretsedenditutest summadest, mida Euroopa jalgpalliliit kavatseb kulutada saalijalgpalli arengule mandril.

Niisiis, kuidas aitab UEFA rahvusliitudel arendada saalijalgpalli üle kogu Euroopa? Alustuseks tuleb märkida, et saalijalgpalli Meistrite liiga puhul on tegemist kõigest ühega neljast Euroopa-ülesest võistlusest, mis on UEFA korraldatud. Siin on nende täielik loetelu: UEFA saalijalgpalli Euroopa meistrivõistlused, UEFA naiste Euroopa meistrivõistlused, saalijalgpalli Euroopa meistrivõistlused alla 19-aastaste noormeeste seas ja viimaks, UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga. Nendes võistlustes osaledes saavad rahvusliidud UEFA-lt stimuleerivaid väljamakseid, mis on igal aastal kuni 55 000 eurot.

Sellised stimuleerivad väljamaksed on UEFA programmi HatTrick osa, mille tarvis on Euroopa jalgpalli juhtivorgan lähimaks neljaks aastaks eraldanud 775,5 miljonit eurot! Need vahendid on ellu kutsutud mängu arendamise eesmärgil mistahes kujul ja mistahes tasemetel. Seega saab iga liit taotleda kuni 4,5 miljonit eurot käesoleva tsükli jooksul perioodil 2020–2024. Kuidas neid vahendeid maksimaalse kasuga kulutada, jääb juba rahvuslike jalgpallivõimude otsustada. Muuseas, on juba avalikustatud informatsioon selle kohta, kuidas mõnedes riikides seda raha kasutada kavatsetakse.

Nii ehitatakse San Marinos uut 1000-kohalist saalijalgpalliareeni, mis suudab vastu võtta rahvusvahelisi mänge. Soomes ja Ukrainas, kus talved on võrdlemisi külmad, on saalijalgpall populaarne osalt vabaõhuhooaja lühikese kestuse tõttu. Seoses sellega kavatsevad nende riikide jalgpalliliidud investeerida spetsialiseeritud mobiilsetesse saalijalgpalliväljakutesse. See võimaldab rahvuskoondisel viia siseriiklikult oma mängud uue auditooriumi juurde ükskõik millisesse linna. Vaatamata sellele, et Hispaanias on saalijalgpalliareenid olemas igas linnas, tagab erilises stiilis konstrueeritud mobiilne väljak selle, et rahvusmeeskond saab saalijalgpalli edendada mitmes kohas.

Eesti Jalgpalli Liidu jaoks on summa, mida võidakse eraldada sihtotstarbeliseks saalijalgpalli arenguks riigis, üüratu. Nende vahendite arukas ja kasumlik majandamine tähendaks saalijalgpalli uuele tasemele viimist riigis. Näiteid ei ole vaja kaugelt otsida: Prantsusmaa rahvusliit kujundab olemasolevad avatud multisportlikud alad ja mittekasutatavad tenniseväljakud ümber saalijalgpalli jaoks mõeldud spetsialiseeritud ehitisteks mõõtmetega 40 х 20 meetrit. Hetkeseisuga arendavad prantslased saalijalgpalli kõige dünaamilisemalt, investeerides vahendeid mitte üksnes taristutesse. Nii meelitas riiklik meister Vallières-Villeneuve möödunud suvel Hispaania meistrilt – Madridi klubilt Inter – üle korraga kaks maailmatasemel staari: Ricardinho ja Ortize. Olgugi et prantslaste praegune UEFA reiting on minimaalne, tõotab nende osalus uutes liigamängudes tulla fantastiline.

Ühes järgmistest lugudest räägime reitingute olukorrast enne uue UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga mängude loosimist, mis toimub Šveitsis Nyonis 27. oktoobril.

Valeri Tšumatšenko

BFM-i pressijuht